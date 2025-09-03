Un reencuentro inesperado: memorias del pasado

La vida está llena de encuentros y despedidas, de caminos que se cruzan y que, a veces, muchos años después, se vuelven a encontrar. Tal fue mi experiencia al encontrarme con mi exjefe, John Seibol, y su esposa Sobeya en un acogedor restaurante de la ciudad de Santo Domingo, un reencuentro que tocó las fibras más profundas de mi ser.

Siempre he valorado las experiencias y las personas que me han acompañado en diferentes momentos de mi vida, bajo cualquier circunstancia. Los recuerdos de aquellos tiempos se han grabado en mi memoria, con figuras significativas como el Sr. John Seibol y Doña Sobeya, Eleodoro Abreu, coordinador del programa de español, y cada uno de los compañeros de trabajo cuyos nombres perduran en el tiempo. Verlos de nuevo, casi 40 años después, me llenó de una profunda alegría. Aunque el tiempo había pasado, el vínculo emocional permanecía intacto.

El reencuentro sucedió en un momento inesperado. Me encontraba con un grupo de contertulios de Santo Domingo, con los que disfruto la calidez de la amistad y donde nos ponemos al día sobre la cotidianidad, analizando historias y especulando sobre la política, mis ojos se encontraron con los del Sr. John Seibol, en varias ocasiones, sentía que estaba tratando de encontrar en su memoria de dónde me conocía. En ese instante, dudé si debía acercarme o no, aunque no parezca, soy algo vergonzosa.

Finalmente, me armé de valor y decidí saludarlos. Fue un momento repleto de emociones; sus sonrisas cálidas me recordaron aquellos días de antaño. Conversamos sobre nuestras vidas, sobre cómo hemos cambiado y cómo, a pesar de todo, algunas cosas permanecen igual. Le comenté que en aquel momento era una niña, me dijo, “yo también” a pesar de que siempre lo vi grande, quizás por respeto, porque los vi igual que antes, como si no les hubiera pasado el tiempo. A la sazón, había abandonado mi trabajo como traductora de la Secretaría de Estado de Turismo, buscando mejores oportunidades de crecimiento en el sector privado, corría el año 1985, yo tenía apenas 20 años, estudiante de psicología de lo que luego me titulé.

Esas experiencias que me han hecho reflexionar sobre aquellos para los cuales he servido como el Dr. Suberví Bonilla, Entrena y el Colegio Bilingüe, New Horizons, Doña Priscilla Garrido, otras figuras de relevancia en mi vida profesional. A lo largo de nuestra vida laboral, sin que nos demos cuenta, hay personas que dejan huellas indelebles en nosotros y estos reencuentros vienen a recordarnos quiénes somos y de dónde venimos y cómo podemos seguir superándonos.

Nuestra historia personal, formada todos esos lugares de donde nos despedimos o nos despidieron, al conjunto de personas que participan en nuestras vidas, leales y pérfidos, amores que dejamos y otros que eligieron otros caminos, todos han sido nuestros maestros, a través de la alegría, o del dolor, fugen como canales para que nos sucedan lo que nuestra alma necesita aprender para nuestra evolución y dignidad.

Ese momento casual con John y Sobeya me recordó que, a pesar de los años y la distancia, las personas que dejaron alguna enseñanza siempre tienen un espacio especial en nuestro corazón. Nos ayudan a comprender nuestro lugar en el mundo y a valorar las experiencias que nos han formado. Así, estos reencuentros se convierten en un regalo del destino, una segunda oportunidad para abrazar nuestro pasado, asintiendo a la experiencia tal y como fue, y celebrar nuestra caminata con amor y gratitud.