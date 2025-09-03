Nueva York anuncia una "gran acción penal" contra venta ilegal de cigarrillos electrónicos

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció este miércoles una "gran acción penal contra el vapeo" el estado de Nueva York, que resultó en más de doce arrestos y un total de 38 cargos penales por envío ilegal de cigarrillos electrónicos.

"Estas empresas basaron sus modelos de negocio en infringir las leyes de Nueva York y atacar a nuestros jóvenes. (...) Con la mayor operación de control de la comercialización de productos de vapeo en la historia del estado, Nueva York envía un mensaje: quien vende productos de vapeo violando nuestras leyes, se enfrentará a graves consecuencias", anotó Hochul en un comunicado.

El estado explicó hoy que esta investigación ha durado muchos meses y el Departamento de Salud del Estado de Nueva York en colaboración con la Policía Estatal de Nueva York encontró diversas empresas en línea y redes de distribución ubicadas en todo el estado, desde el oeste de Nueva York hasta Long Island, que operaban de manera ilegal.

El comunicado resalta que muchos de los envíos ilícitos incluían cigarrillos electrónicos desechables de colores brillantes y líquidos electrónicos con sabores atractivos para adolescentes, como frutas, caramelos y refrescos, comercializados a través de sitios web, redes sociales y aplicaciones móviles.

"Algunos incluían vaporizadores desechables equipados con pantallas digitales y otras funciones tecnológicas similares a las de los teléfonos inteligentes, videojuegos portátiles y otros dispositivos electrónicos populares entre niños, adolescentes y jóvenes", añade el texto.