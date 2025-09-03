Desde galería de arte hasta teatro: todo lo que hay en un crucero de 17 pisos

Adentrarse en un viaje vacacional dentro de un crucero puede llegar a ser una experiencia relajadora, pues ofrece un distanciamiento del bullicio de las ciudades, pero mantiene las comodidades necesarias para no extrañar nada de la vida en tierra. Bien reza el dicho: “En el mar la vida es más sabrosa”.

Así, en medio del agua y con el fresco viento que sopla al zarpar, imponentes barcos como el Celebrity Beyond marchan a destinos como México, Jamaica, Gran Caimán, Coco Key, San Thomas y San Martín, haciendo paradas en puertos que les permiten a los viajeros conocer un poco de estas ubicaciones.

El jueves 21 del pasado mes de agosto, este crucero que zarpó por primera vez en el año 2022, se detuvo en la ‘Novia del Atlántico’, Puerto Plata y, reporteros de Listín Diario, invitados por Travel Net, se adentraron en una aventura al explorar las 17 cubiertas o pisos (solo 15 son accesibles al público) que posee este barco clase Edge que distingue por su diseño vanguardista.

De momento, este crucero está haciendo la ruta de Miami, Coco Key, Grand Turk y República Dominicana. La guía explica que es la primera vez que se hace este cruce.

Tras pasar las estrictas medidas de seguridad, comenzó el recorrido: experiencias gastronómicas con restaurantes de especialidades, de comida principal, informales de cortesía y privados.

Uno de los restaurantes que se encuentran en el barcoJessica Arno

El arte también dice presente con un teatro con capacidad para 1,300 personas que cuenta con bailarines, cantantes y acróbatas, además de instrumentos como piano y dos pantallas. Para completar este renglón está una galería que posee pertenencias del boxeador profesional Mohamed Alí (guantes y pantalón de boxeo con su firma), así como pintorescos cuadros y esculturas.

Piezas de la galería de arte del Celebrity BeyondJessica Arno

Lamentablemente, no se pudieron obtener datos más allá de lo que se veía de esta parte del barco, pues está a cargo de Park West, la mayor casa de subastas de arte del mundo, y funciona como una concesionaria para esta firma de crucero.

El crucero tiene una capacidad de alojamiento de 3,260 huéspedes que durante el viaje se mantienen ocupados en diversas actividades que van desde arte y recreación hasta ciencia y tecnología.

Huésped participando en uno de los juegos del barcoJessica Arno

Noche de brillo

En la piscina, abierta hasta las 10:00 de la noche, tienen lugar dos eventos principales: el Shine the Night Party y el Full Day Ever.

El Shine the Night Party es lo que antes era, o en los barcos más viejos es la noche donde todos andan de blanco. Sin embargo, en este barco ese día las personas van vestidas con lentejuelas y brillos.

En el Full Day Ever hay banda en vivo y espectáculos de los bailarines. Los acróbatas vienen aquí en los días de mar y el último día del crucero, durante el día, hacen presentaciones toda la mañana a partir de las 10:00 de la mañana y hasta las 5:00 de la tarde.

Bodas a bordo

Sí, en los cruceros la gente también se casa, o por lo menos en este, se han celebrado muchos enlaces matrimoniales. Este tipo de celebraciones se hace en Eden Bar, ya que cuenta con un escenario para la celebración de eventos con espectáculos de bailarines, cantantes y acróbatas que son diferentes a los del teatro, para que el huésped tenga una experiencia diferente y, según explican, es un poco más relajado.

Gastronomía

Parte de los alimentos disponibles en el cruceroJessica Arno

También cuentan con un bufé abierto desde la 6:30 a 11:00 de la mañana para el desayuno. Luego cierra hasta las 12:00 del mediodía, que es cuando vuelve a abrir para la comida. Finalmente, abre a las 6:00 de la tarde para la cena y cierra a las 9:30 de la noche.

La persona que sirve de guía explica que, durante los tiempos cerrados hay estaciones de ensaladas, pizza y pasta, las cuales permanecen abiertas hasta la 1:30 de la madrugada, con snacks.