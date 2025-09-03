Ciudad Colonial: novedad y añoranza en un corto trecho

Con los trabajos de recuperación de la Ciudad Colonial no es fácil desplazarse en vehículo por ella. Aun así, me antojo de probar el helado de yogurt griego que, recién llegado a la Ciudad Colonial, se ha puesto de moda: Myka. Y llamé al taxista que me da servicio.

Antes de llegar, en la misma calle está el antiguo Hotel Francés, con su fachada de piedra y sus balcones de metal, al igual que su balcón corrido interior en torno al pasillo que conducía a las habitaciones, recuerdo de una elegancia pasada.

Decido tomarle una foto desde la acera de al frente. Un miembro de Politur, (Estalin Encarnación), al ver que el paso de vehículos me dificulta el encuadre se ofrece a tomarla. Recoge la imagen del edificio completo, incluidas las fachadas de ambos lados: la de la Arzobispo Meriño, cuyo portal de piedra data del siglo XVI, y la otra hacia las Mercedes, con dos portales, pero junto a este último había un par de sujetos que desentonaban.

Portal de piedra del antiguo Hotel FrancésEstalin Encarnación

Eliminé ese extremo. Este hotel, que en el transcurso de los siglos ha sufrido remodelaciones y ampliaciones, alojó en sus inicios dignatarios nacionales y extranjeros. Al colapsar parte de su estructura por trabajos de excavación en la calzada, tuvo que ser intervenido y, por las circunstancias, ya solo se utiliza como centro de actividades.

De vuelta en el auto me apeo ante el número 256 de la Arzobispo Meriño. Aquí está Myka. El conductor sale en busca de estacionamiento. Difícil, pero no imposible. Lo encuentra a varias calles de distancia.

Subo el alto escalón hacia la heladería, un encantador local de reducido tamaño, donde el blanco de las paredes contrasta con los marcos azules de las puertas. Reproduce el estilo de las casas de las islas griegas, especialmente las Cícladas, donde el azul representa el mar, mientras con el blanco (dentro y fuera) refrescan las casas.

Interior al estilo de las casas en islas griegasCarmenchu Brusíloff

Entre recuerdos, un buen ambiente

En los muros, vasijas griegas de muy variado diseño colocadas en nichos; hacia un lado, unas repisas cual peldaños que conducen a ninguna parte. El ambiente es de relax, pese al ir y venir de clientes.

Vasijas en nichos decoran los blancos murosCarmenchu Brusíloff

“¿No hay dónde sentarse?”, pregunto. “En la acera hay bancos”. (Por cierto, son movibles, por lo cual pueden llevarse a la sombra de los árboles. De esto me entero al salir). “¿Quiere el yogurt natural o con sabor de fresa?” “El natural”. Sobre los apetecibles toppings pido de pistacho y baklava.

Helado de yogurt griego con pistacho y baklavaCarmenchu Brusíloff

De pie, recostada de una pared, cerca del sitio donde cuelgan tres símbolos griegos (me parece que de bienestar), me regodeo con el helado cuando Honey, la empleada, se acerca con un pequeño taburete.

Bancos movibles junto a MykaCarmenchu Brusíloff

Agradezco el gesto, no lo esperaba. Sentada miró varios detalles: vigas de madera que cruzan el techo, un cuadro de las escalonadas fachadas azul y blanco de las casas de las islas griegas, más vasijas y las reacciones entusiastas de quienes prueban el helado…

Según señala Sandra López Letón, en El País, al referirse al yogurt del local donde en Madrid se inició esta marca, éste tiene como materia prima yogur importado de Grecia, al que en la tienda le agregan kéfir de cabra.

Por la suave textura del que venden en la Ciudad Colonial aquí siguen las mismas pautas. Es la única forma de mantener la calidad que promocionan.

Sepa más Recuerdos A fines de la década de 1940, mi madre y yo vivimos un par de años en el Hotel Francés. En él se alojaba, cuando venía a la capital desde la frontera donde residía, Licelott Marte con sus padres y hermanos. También a menudo en su comedor almorzaban Hans Wiese y su familia. En ese entonces lo administraban Soledad Lavandero y su esposo Curro Barrera.