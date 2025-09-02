Educación superior: de la torre de marfil a la academia sostenible

Las instituciones de educación superior juegan un papel fundamental en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Estos objetivos, los cuales parten de un consenso global sobre las principales y más urgentes necesidades globales, requieren de la academia en todas sus funciones para su consecución exitosa.

Las universidades, tradicionalmente concebidas en nuestro país únicamente como formadoras de capital humano para el trabajo, se han convertido cada vez más y -en gran parte gracias al Fondo Nacional de Innovación y Desarrollo Científico y Tecnológico (Fondocyt)- en generadoras de conocimiento.

Estos conocimientos, contextualizados en la realidad local, permiten que la academia genere propuestas y potenciales soluciones a los principales problemas de salud, educación y medio ambiente que aquejan nuestra sociedad.

A su vez, retroalimentan la oferta de vinculación, creando oportunidades de aprendizaje en el servicio transformadoras y que forman ciudadanos, más que empleados capacitados para ocupar puestos que, en unos años, gracias a los rápidos avances de la tecnología, serán obsoletos.

En este sentido, la concatenación de las agendas y planes estratégicos de las universidades con los ODS proporciona oportunidades significativas para la formación ciudadana. Esta apuesta buscar desarrollar profesionales críticos y capaces de concebir su quehacer como parte de un entorno interdependiente que requiere un accionar mancomunado para garantizar un futuro justo y equitativo para todos.

Este compromiso ha impactado a las instituciones que realizan rankings de universidades, como la prestigiosa Times Higher Education, que ha creado un ranking para medir el impacto de las universidades en relación con el logro de los ODS (Times Higher Education Impact Rankings). La Universidad Iberoamericana, Unibe, figura por segundo año consecutivo y es la universidad dominicana mejor posicionada y la segunda en todo el Caribe.

En el contexto latinoamericano, figura entre las cinco únicas universidades de la región que lograron posicionarse dentro del top 50 mundial en algún ODS, específicamente en el ODS 5: Igualdad de género.

Esta hazaña es significativa en un entorno cultural que lucha incansablemente por la igualdad de la mujer y resalta el compromiso y las acciones concretas de Unibe en materia de equidad. Las iniciativas orientadas al ODS 5 incluyen becas focalizadas para mujeres en ingeniería, líneas de investigación enfocadas en estudios de la mujer y un quehacer administrativo caracterizado por políticas de gestión humana de equidad y bienestar.

La universidad también se destaca por su posicionamiento en los ODS 3. Salud y bienestar, 4. Educación de calidad, 10. Reducción de las desigualdades, y 17. Alianzas para lograr los objetivos. Las acciones específicas en estas áreas incluyen programas de investigación y de asistencia dirigidos a la primera infancia y a niños, niñas y adolescentes en situación de violencia.

Su compromiso con la salud se evidenció en la respuesta institucional a la pandemia causada por el COVID-19, así como en innovadoras investigaciones para atender la diabetes, tuberculosis, dengue y VIH. Estos esfuerzos reflejan una acción articulada, con impacto local y en diálogo constante con soluciones globales.

