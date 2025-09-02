realidad y fantasía
El tiempo se escurre entre los dedos
Será que la tierra está dando vueltas más rápido o que de alguna forma el universo se mueve a otra velocidad, no lo sé. Lo único que puedo comprobar es que el día se escurre a marchas forzadas y que todo el trabajo acumulado, se va a quedar para más adelante.
Ya acabo el mes de agosto, entramos en la etapa prenavideña. Dentro de poco, las tiendas harán su despliegue de fin de año, exhibiendo las novedades que pretenden endosarnos, como adornos y regalos para la temporada de fin de año.
Cómo se fue el año tan rápido, ¿es que acaso los científicos adheridos a los países más poderosos han logrado acelerar el tiempo? Tiene que haber alguna razón, porque de alguna manera se nos escurren los días, entre los dedos. Nada más parece que fue ayer cuando empezamos a festejar el año, como es que ya casi finalicé, sin que nos demos cuenta…
Yo tengo muchas cosas por hacer y siento que no voy a alcanzar a realizarlo todo, vendrá la temporada navideña y entre festejos y compras, no habrá espacio para nada más.
Algunos científicos dicen que es evidente la aceleración del tiempo, lo que no explican es el porqué de este fenómeno. Será que la tierra está dando vueltas más rápido o que de alguna forma el universo se mueve a otra velocidad, no lo sé. Lo único que puedo comprobar es que el día se escurre a marchas forzadas y que todo el trabajo acumulado, se va a quedar para más adelante.
Debo revisar la traducción de un libro entero, seguir con la revisión y ordenamiento de otro, para mandarlo a empastar. Encima de eso, debo reformar las bañeras de mis baños, por suerte encontré una forma práctica y barata de efectuar esto sin tener que prescindir de la bañera, como están haciendo últimamente.
A mí me encanta un baño de inmersión, con el agua calentita, velones prendidos y una música suave sonando a mi alrededor. ¿A quién no le gusta esto?