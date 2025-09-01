Del rey Julien a Rafiki ¿cuál es tu primate favorito de las películas animadas?

Los primates engloban a un amplio número de mamíferos que van desde lémures, loris, monos, gibones, grandes simios y hasta humanos. Cada uno posee su propia característica y personalidad.

Aunque su hábitat natural es la naturaleza y los bosques, las grandes casas productoras nos han demostrado que en el mundo de la ciencia ficción y la fantasía su vida va más allá, creando característicos personajes como Rafiki, en el “Rey León”, los lémures Julien, Maurice (Moris)y Mort para los “Los pingüinos de Madagascar”, Abu en “Aladín”, “Masha y el Oso”, entre otros.

Así, estos primates pasan de solo comer bananas, columpiarse y trepar árboles a ser grandes sabios, como es el caso de Rafiki un chamán que en las películas del “El Rey León” sirve de guía espiritual, dando muy buenos consejos: “El pasado puede doler, pero según lo veo puedes o huir de él... o aprender”.

En el orden de los primates Rafiki es un mandril que en la saga también tiene rasgos característicos de los babuinos. Esta especie habita en zonas de África Central.

Por otro lado, están los tres mosqueteros: Julien, Maurice (Moris) y Mort, tres lémures que pertenecen al Zoológico de Central Park en la serie animada “Los pingüinos de Madagascar”. Julien quien se denomina como el rey, tiene una personalidad despreocupada y autoritaria. Siempre hay que resolverle los problemas.

Mientras que Maurice (Moris) se desempeña como el consejero del rey Julien y Mort con su ternura siempre está dispuesto a servirle a su rey, también tiene un fetiche con los pies.

El rey Julien es un lémur de cola anillada, Maurice es un aye-aye, según el National Geographic estos son de “color marrón oscuro o negro y se distinguen por una cola espesa, más grande que su cuerpo. También presentan ojos grandes, dedos delgados y orejas grandes y sensibles”. Mort por su parte, es un lémur ratón, uno de los primates más pequeños del planeta.

“Masha y el oso” es otra serie de televisión que tiene como protagonista a un primate que pinta, baila, cocina y toca instrumentos. El primer episodio de esta animación basada en un cuento folklórico ruso, se lanzó en el 2009.

“Oso” es un oso pardo europeo cuya expectativa de vida va de 25 a 30 años. Este primate renueva su pelaje una vez al año, en la época estival. Su tonalidad varía entre el pardo amarillento y el marrón oscuro.

Abu de Aladín, según Disney, es un mono de la raza cebina, más conocida como "macacos-pregos" (de la subfamilia cebinae). Son típicos de América Central y del Sur, con varias subespecies.

“Las características generales de esta especie de monos, que encajan perfectamente en Abu, son la inteligencia, el tamaño pequeño, el peso ligero y la cola larga”, explica esta compañía sobre este peculiar personaje.