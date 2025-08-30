senderos
¿Porqué es importante ser coherente y ético?
La ética moderna es conducir la propia vida de acuerdo con ciertos principios, como son la honestidad, la responsabilidad, la justicia y el respeto por los demás. Sin ellos vamos a ser incoherentes, sin ellos vamos a estar como una mesa de tres patas, faltará algo que nos dé estabilidad.
La coherencia se relaciona con la forma en que tu discurso de vida se alinea con tu forma de pensar y actuar, es estar en sintonía con lo que dice que eres ¿Qué sucede cuando pregonas una filosofía de vida y tus hechos dicen lo contrario?
Escucho a muchas personas que dicen que son estoicos, pero son irreverentes, irrespetuosos y les gusta menospreciar a los que comparten sus vidas; entonces, este discurso no es ni coherente ni siquiera racional.
En mi caso intento que la coherencia sea parte de lo que soy, con actos tan sencillos como estar a tiempo en mi trabajo, en darle respeto a los demás, aunque piensen diferente, en admitir que los demás tengan sus propias ideas sin burlarme ni desmerecerlos; si alguien tiene un credo diferente al mío yo siempre voy a respetar esa creencia, y sobre todo voy a ser tolerante ante todo aquello que es diametralmente diferente a lo que yo creo y a mi fe. Ser coherente es también ser ético.
Ser coherente es ser honesto contigo y con los demás, es ser responsable de tus actos y de tus palabras, es dar a los demás lo que se merecen de forma justa, y sobre todo respetar, ahí está la base de todo.