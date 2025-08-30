¿Porqué es importante ser coherente y ético?

La coherencia se relaciona con la forma en que tu discurso de vida se alinea con tu forma de pensar y actuar, es estar en sintonía con lo que dice que eres ¿Qué sucede cuando pregonas una filosofía de vida y tus hechos dicen lo contrario?

Escucho a muchas personas que dicen que son estoicos, pero son irreverentes, irrespetuosos y les gusta menospreciar a los que comparten sus vidas; entonces, este discurso no es ni coherente ni siquiera racional.

En mi caso intento que la coherencia sea parte de lo que soy, con actos tan sencillos como estar a tiempo en mi trabajo, en darle respeto a los demás, aunque piensen diferente, en admitir que los demás tengan sus propias ideas sin burlarme ni desmerecerlos; si alguien tiene un credo diferente al mío yo siempre voy a respetar esa creencia, y sobre todo voy a ser tolerante ante todo aquello que es diametralmente diferente a lo que yo creo y a mi fe. Ser coherente es también ser ético.

La ética moderna es conducir la propia vida de acuerdo con ciertos principios, como son la honestidad, la responsabilidad, la justicia y el respeto por los demás. Sin ellos vamos a ser incoherentes, sin ellos vamos a estar como una mesa de tres patas, faltará algo que nos dé estabilidad.

Ser coherente es ser honesto contigo y con los demás, es ser responsable de tus actos y de tus palabras, es dar a los demás lo que se merecen de forma justa, y sobre todo respetar, ahí está la base de todo.