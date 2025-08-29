“The Epicure by Paradisus” celebrará su octava edición enalteciendo la gastronomía dominicana

Paradisus Palma Real Golf & Spa Resort anunció la octava edición de “The Epicure by Paradisus”, un evento culinario que rinde homenaje a la riqueza de la gastronomía dominicana, a celebrarse del 29 al 31 de agosto en el restaurante Mina.

Durante tres días, los reconocidos chefs dominicanos Leandro Díaz, Rosa Lía Mejía y Luigi Puello serán los anfitriones de esta experiencia que incluirá dos masterclasses y una exclusiva cena de ocho tiempos, que llevará a los comensales por un recorrido sensorial a través de los sabores más representativos del país.

Sara Ranghi, Marketing & Brand Development Américas de Meliá Hotels International, destacó que esta edición será un homenaje a la diversidad cultural de la cocina dominicana, influenciada por raíces europeas, africanas e indígenas.

“Será un deleite para los sentidos, con tres chefs que son orgullo nacional por su trayectoria y aportes a nuestra cocina”, expresó.

Leandro Díaz es un cocinero que por sus aportes a la cultura culinaria del país se le considera “Marca País República Dominicana”. Es además Director Gastronómico Corporativo & Consultor Gastronómico. Luigi Puello es el Director Académico del Instituto Culinario Dominicano, con una trayectoria que inicia como fundador del restaurante Pepperoni en el 1998 y desde entonces se ha perfilado como uno de los profesionales en el área de la gastronomía con mayor preparación académica y profesional en nuestro país.

Rosa Lía Mejía, reconocida chef dominicana con una trayectoria consolidada en el mundo culinario nacional e internacional, graduada de Le Cordon Bleu College of Culinary Arts en Cambridge, Massachusetts. Con más de 10 años de experiencia profesional, ha sido parte de importantes proyectos gastronómicos.

Sobre Paradisus by Meliá

Paradisus by Meliá All Inclusive Resorts, Designed by Destination, es una marca operada por Meliá Hotels International. Sus hoteles están situados tanto en destinos emergentes como en algunos de los más exclusivos del mundo.

La marca de hoteles de lujo ofrece actualmente hoteles en la República Dominicana: Paradisus Palma Real Golf & Spa Resort y Paradisus Grand Cana; en México: Paradisus Cancún, Paradisus Playa del Carmen, Paradisus La Perla (sólo adultos) y Paradisus Los Cabos (BCS, México); y en España: Paradisus Gran Canaria y Paradisus Salinas Lanzarote