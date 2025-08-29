¿Cómo influyen la colorimetría e imagen personal en tu día a día?

La colorimetría personal es una técnica que identifica los colores que más armonizan con tus rasgos naturales: piel, ojos y cabello. Estos colores no solo te hacen ver más radiante y saludable, sino que también comunican quién eres, incluso antes de decir una palabra.

Vestir con los colores correctos ilumina tu rostro, suaviza imperfecciones, realza tus facciones y transmite seguridad. Y lo mejor: te ayuda a comprar con intención, ahorrar dinero y construir un guardarropa coherente con tu estilo y personalidad.

La imagen personal: mucho más que “verse bien”



La imagen personal no es superficialidad, es comunicación no verbal. A diario enviamos mensajes con nuestra presencia, incluso sin hablar. Lo que llevas puesto puede decir si eres confiable, creativa, segura o accesible. Por eso es fundamental aprender a manejar tu imagen con autenticidad y estrategia.

Vivimos en un mundo visual, donde las primeras impresiones se forman en segundos. Tener claridad sobre tu imagen y tus colores ideales te da una herramienta poderosa para destacar con naturalidad y coherencia en cualquier ámbito: profesional, social e incluso emocional.

Más que moda: se trata de empoderamiento

Este trabajo va mucho más allá de combinar tonos. Es acompañar a cada mujer en un proceso de descubrimiento personal. Ver cómo recuperan la confianza en sí mismas, cómo se atreven a mostrarse al mundo con una nueva mirada, es lo que más me llena.

La moda cambia, pero cuando una mujer entiende qué le favorece, ya no depende de las tendencias, sino de su autenticidad.

Hoy agradezco cada paso que me trajo hasta aquí, y me emociona seguir expandiendo este mensaje. El propósito es claro: ayudar a más mujeres a reconocerse, valorarse y proyectarse con intención.

Sobre la autora

Pasé por tres carreras universitarias diferentes, buscando mi propósito, hasta que finalmente en 2014 me decidí por Fashion Merchandising, lo que me permitió entrar al fascinante mundo de la producción de moda, algo que disfruté muchísimo.

Sin embargo, a pesar de estar rodeada de creatividad y belleza, sentía que me faltaba algo: una conexión más profunda con las personas. Y así fue como la colorimetría volvió a mí, esta vez para quedarse.

Hoy, soy especialista certificada en Madrid y Estados Unidos. He tenido el privilegio de trabajar con más de 300 mujeres internacionalmente ayudándolas a descubrir sus colores ideales, potenciar su imagen y, sobre todo, reconectar con su esencia.