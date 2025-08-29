Adolfo Paniagua: el periodista que se accidentó y hoy necesita ayuda

“Anoche, víctima de un dolor tan intenso, dando vueltas en la cama, me figuraba un pobre gusanillo cuando está atrapado por un hormiguero que nadie oye su queja, nadie oye lo que siente y solo ve que se retuerce hacia un lado y hacia otro”, cuenta al otro lado del teléfono y postrado en su cama, el periodista Adolfo Paniagua.

Hasta el mes de julio, llevaba una vida normal, pero de pronto un accidente que tuvo con su motor le dejó una fractura en la parte superior del fémur de su pierna izquierda. Desde entonces permanece en una habitación batallando con los costosos medicamentos y la desesperación.

A sus 72 años los infortunios, al parecer, se han apoderado de Paniagua, ya que el día del accidente había salido de su casa a la 6:00 de la mañana al hospital Ensanche de Libertad, en Santiago, aquejado de un dolor en la cadera.

Luego de dar muchas vueltas y de andar de un hospital a otro buscando ayuda, finalmente le colocaron un analgésico y le dijeron que volviera a la consulta familiar del día siguiente.

A las 9:00 de la mañana, luego de un agotador recorrido en su motor, Paniagua estaba de regreso en su casa, donde terminaría con el triste desenlace que hoy lo aqueja y lo mantienen bajo el sustento de las pocas ayudas de amigos y familiares.

“Fui a entrar el motor a la casa encendido, había una pequeña cuesta, entonces tuve un pequeño resbalón y eso me hizo perder el equilibrio. El motor tenía una primera, entonces me hizo una fuerza demasiado bruta en dirección opuesta a mí y eso me provocó la fractura de esa parte de mi cuerpo”, cuenta Paniagua sobre el accidente.

Relata que luego de permanecer media hora tirado en la calle, llegó una ambulancia del 911 y lo trasladaron al Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez, ubicado también en Santiago. Allí fue sometido a una operación y se le colocaron barrillas y clavos para tratar de solucionar la fractura.

“Como cuatro días después de estar ingresado en el Cabral y Báez, me llevaron a cirugía, la cual salió bien. Me pusieron hierro, varilla, tornillo y clavo. Yo, a pesar de que estaba anestesiado, escuchaba todo: cómo usaban esa sierra para cortar y hasta taladro para meter los tornillos, cuando martillaban y todo eso”, recuerda sobre el duro proceso que aún permanece como un tatuaje en su memoria.

Se mudó a Santiago

Paniagua había llegado a Santiago desde Constanza, lugar en el que se desempeñó como corresponsal del Listín Diario por 23 años, “pero debido a una situación sumamente difícil ya con gente de bajo mundo que no toleraban sus críticas”, tuvo que vender su casita y marcharse.

Así lo que parecía ser una salida y a la vez un nuevo comienzo para él terminó arrebatándole la posibilidad de continuar ganándose su sustento. Paniagua, luego de la cirugía y de los exámenes correspondientes, fue referido a ortopedia y traumatología.

Ahora su proceso de recuperación lo lleva en el sector Los Cocos de Jacagua en casa de una sobrina que además tiene sus propias complicaciones de salud con problemas en la columna. Dice que aunque tiene tres hijos son “completamente pobres” y no cuentan con los recursos para costear los medicamentos que conllevan su recuperación.

Parte de los medicamentos que Adolfo Paniagua necesita tomar.Cortesía del entrevistado

De momento se sostiene con las ayudas que le hacen amigos que incluso tenían 40 años que no sabían de él. Sin embargo, su sueño es recuperarse completamente para volver a trabajar y poder continuar ganándose la vida con el sudor de su frente, dejando atrás este fatídico episodio que desde que inició le ha costado más de 50 mil pesos en el aspecto económico.

“Clamo por ayuda a las personas que puedan y que tengan condiciones de poder ayudarme, porque yo quiero restablecerme, me considero un hombre útil a la sociedad, he sido un luchador en muchísimos terrenos y creo que todavía puedo seguir aportando a la comunidad, a la gente, con orientaciones de mi labor periodística, pero necesito restablecerme”, es el grito de auxilio que manifiesta este hombre.

En su primera cita médica le ordenaron quitar las grampillas que le pusieron y afirma que el proceso va más o menos. Dentro de aproximadamente 10 días (al momento de la entrevista) tiene una nueva cita, pero reitera que el proceso es sumamente complejo y tedioso.