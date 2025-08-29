Se acerca la hora cero para el festival de Barbarella 2025

Barbarella 2025 promete superar todas las expectativas este sábado 30 de agosto. Según las informaciones, el evento contará con un DOMO intergaláctico que presentará espectáculos sensoriales de luces y láseres.

Asimismo, el evento contará con un Food Hub curado como un auténtico street fest neoyorquino, y la implementación de un sistema 100% cashless con pulseras RFID que funcionan como entrada, billetera digital y método de pago.

Aunque la hora cero se acerca hay que recordar que para lograr “Un Verano de Otro Mundo” se realizaron una serie de activaciones estratégicas que transformó la espera en una experiencia extendida, llevando la energía de esta fiesta a las calles, los bares y los espacios culturales más vibrantes del país.

La celebración inició con las Fiestas de Calentamiento, realizadas en bares icónicos en Santo Domingo y Santiago, donde los asistentes disfrutaron de música en vivo, dinámicas y la entrega de boletas exclusivas.

Estos encuentros se convirtieron en un preludio perfecto de la gran fiesta del sábado, llevando el espíritu de Barbarella a los puntos de encuentro más concurridos de la ciudad.

El entretenimiento también se trasladó a la gran pantalla gracias a la alianza junto a Caribbean Cinemas, que ofreció un combo temático con palomitas, cervezas, refresco y un helado inspirado en el festival. Una propuesta que permitió a los dominicanos sentir la vibra de este festival incluso en las salas de cine.

Además, la colaboración junto a Mun2Online puso la moda en el centro de la conversación con una selección especial de prendas de segunda mano, que logró inspirar a los asistentes a crear el outfit perfecto para la fiesta. Esta colaboración no sólo reforzó la identidad fresca y juvenil del evento, sino que también promovió la moda circular como parte de la cultura urbana dominicana.

Uno de los momentos más destacados de la ruta previa fue el Bar Hopping en la Zona Colonial, celebrado el 16 de agosto. Con paradas en bares emblemáticos como Caciba Bar, Onno’s Bar, Rox Bar, Parada 77 Bar y Zona Negra, la marca desplegó música en vivo, premios y merch exclusivo, logrando reunir a cientos de fanáticos en un recorrido cargado de energía.

La ciudad también se convirtió en un espacio de juego con los códigos ocultos, una activación que invitó a los dominicanos a descifrar mensajes encriptados colocados en vallas y publicidad exterior. Quienes lograron resolverlos recibieron entradas al festival, generando una dinámica urbana que despertó curiosidad y conversación en redes sociales.

Como parte de esta antesala, también fue avistado un enigmático personaje alienígena que inundó las redes sociales, convirtiendo a Barbarella en trending topic. Este visitante “de otro mundo” ha sido visto en podcasts, recorriendo la ciudad en motocicleta, bailando canciones virales en TikTok, sorprendiendo a los fanáticos con entradas exclusivas y compartiendo el proceso de preparación con los dominicanos para la llegada de la fecha especial, causando furor a través de concursos, trends y dinámicas divertidas.

“Barbarella no es solo un festival, es un viaje que comienza mucho antes de entrar al Estadio Olímpico. Con estas activaciones logramos que cada consumidor se sintiera parte de la experiencia y este sábado lo llevaremos a un nivel jamás visto”, destacó Juan Francisco Álvarez, director de Marketing de Cervecería Nacional Dominicana.

Fiel a su esencia, Presidente suma experiencias diseñadas para el disfrute del público, con espacios instagrameables, una amplia y variada oferta de bares y un sinfín de sorpresas que acompañarán a los asistentes a lo largo del festival.