Tecnología con propósito: el recurso que abre caminos de desarrollo en la educación

Desde hace un tiempo a la fecha, se habla mucho sobre la tecnología con propósito. Tanto es así que, más que enumerar sus beneficios, se está poniendo en práctica un modelo efectivo de los avances que, en este sentido, se tienen a la mano.

Pero en realidad, ¿Qué significa el término tecnología con propósito? La respuesta para LISTÍN DIARIO, la ofreció Nathalie Almonte, Ph.D, investigadora y especialista en inteligencia artificial.

“Significa que debemos dejar de ver la tecnología únicamente como entretenimiento o distracción, y comenzar a aprovecharla como un recurso que potencia las habilidades de los niños: la creatividad, la resolución de problemas, la comunicación…”, señala la experta.

La también comunicadora explica que, cuando se habla de tecnología con propósito, se hace referencia a la importancia de diseñar experiencias digitales que eduquen, motiven y acompañen su desarrollo.

“Un niño que usa plataformas interactivas de forma guiada puede aprender matemáticas, explorar idiomas o desarrollar competencias sociales de manera más efectiva, y esto lo he visto con proyectos de Currículo Digital e Interactivo”, comenta.

Desde su óptica, es necesario que se vea la tecnología como una aliada, no como una amenaza. “Si la usamos con propósito, podemos abrir infinitas oportunidades para que los niños y jóvenes crezcan en entornos digitales más seguros, creativos y humanos”, entiende quien desde hace dos décadas ha trabajado en comunicación y educación con una mirada innovadora.

A lo expuesto por Almonte, Carlos Ruiz, experto en el área de la tecnología, añade: “Realmente, estamos viviendo en un mundo de inmediatez que se ampara en los avances tecnológicos, pero no podemos dejarnos llevar por ese furor, esa rapidez que nos desgasta. Debemos hacer una parada y preguntarnos: ¿qué nos aporta lo que vemos y nos roba tanto tiempo? Cuando tengamos esa respuesta sincera, entonces, llega el momento de reflexionar sobre la importancia de una tecnología con propósito, sobre todo en favor de la educación”.

Para él, tanto estudiantes como docentes deben hacer uso responsable y beneficioso para la educación a todos los niveles. “Algunas universidades ya están montadas en el tren del uso de una tecnología con propósito. Están utilizando programas efectivos, no sólo para el aprendizaje en las aulas, sino para el aporte a la comunidad, porque ya la educación hace mucho que salió de esas cuatro paredes”, considera el educador e investigador.

El impacto de YouTube y la publicidad en la infancia

Sobre este tema, Nathalie Almonte, explica: “Lo más preocupante es cómo la publicidad afecta a los niños cuando consumen YouTube sin supervisión. Muchas veces, los contenidos que parecen inocentes están diseñados con un trasfondo de consumo, estimulando deseos y comportamientos que no son propios para la edad. Esto puede generar adicciones digitales, ansiedad e incluso modificar patrones de socialización. La clave está en acompañar, supervisar y educar para que el consumo de medios digitales sea seguro y constructivo”

Precisamente por esto es que, a su entender, hay que tener cuenta también con la Inteligencia Artificial. Desde su conocimiento, la IA está transformando todos los sectores.

“El gran desafío es no quedarse atrás. No se trata de temerle a la IA, sino de aprender a integrarla. Los comunicadores, mercadólogos, periodistas y educadores tenemos que ver a la IA como una herramienta para aumentar la productividad, la creatividad y la capacidad de análisis. Quien no se forme en este campo corre el riesgo de volverse irrelevante”.

Almonte trajo a colación un editorial reciente, de Miguel Franjul, director del LISTÍN DIARIO. Al respecto, destaca que está de acuerdo con que los investigadores dominicanos necesitan mayor apoyo institucional y privado, como lo expone la publicación.



“No podemos seguir siendo un país de consumo; debemos apostar a ser un país de desarrollo. Lamentablemente, muchos jóvenes con maestrías y doctorados, al no encontrar apoyo en investigación, se ven obligados a emigrar. Esa fuga de cerebros nos resta competitividad e innovación. Si no invertimos en investigación, siempre dependeremos del conocimiento generado en otros países”, dice la editora de TopEducativo.com y Ceo de Verbo Taller.