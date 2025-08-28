Constanza arranca el año escolar 2025-2026 con escuela nueva

Con un emotivo acto en homenaje póstumo a Altagracia Idalia Durán de Quéliz, quien fuera la primera maestra y directora de la escuela de La Sabina, se dio inicio al nuevo año escolar en Constanza, encabezado por el director del Distrito, Ramón Yovanys Delgado Mena.

El centro educativo lleva por nombre ‘Prof. Altagracia Idalia Durán de Quéliz’ en honor a quien se dedicó desde los 17 años a alfabetizar casa por casa en la comunidad.

El acto contó con la presencia de la extensa familia de la maestra, con representantes del Ministerio de Educación, tanto de la capital como de La Vega, con la del síndico de Constanza, Francisco Marte, así como con colaboradores del Distrito, del centro educativo, de la comunidad y miembros de medios de comunicación de la localidad.

La representación educativa que estuvo en el acto de inauguración.Fuente externa

Durante la actividad, Delgado Mena, director del Distrito, no sólo habló sobre la educación y los esfuerzos que hacen desde las escuelas para contribuir al desarrollo de los pueblos, sino que resaltó el legado dejado por la ‘Maestra Idalia’ como todos la recuerdan en la comunidad. Tanto él como el alcalde de Constanza, motivaron a los alumnos a afianzarse en la educación para que logren trascender y aportar al desarrollo de la sociedad.

De su lado, la directora de la escuela Wendys Paredes, dio la bienvenida a los estudiantes y destacó su emoción y la de todo el cuerpo docente y demás colaboradores de la institución por dar inicio a un año escolar estrenando el nuevo centro identificado con el nombre de Altagracia Idalia Durán de Quéliz, quien para ella y los munícipes, fue el ícono de la educación en La Sabina.

Paredes también dio a conocer que este año el lema es ‘Innovar y aprender, cultivando competencias para una sana convivencia’. “Por eso hemos inspirado nuestra temática en un jardín donde las flores, aunque en múltiples variedades, conviven de manera armónica, como queremos nosotros lograrlo en nuestro centro”, sostuvo.

Agradecimiento

La familia de la homenajeada maestra, compuesta por sus hijos Ramón Antonio, Milagros, Julio, Juan, Miguel, José Amado, María del Rosario, Jorge, Félix, Manuel, Leyda, Mirian, Marta y Anselmo, así como por Félix Jiménez, nietos, bisnietos, tataranietos, nueras, yernos y demás parientes agradecieron, primero a la comunidad por escoger a unanimidad el nombre de Altagracia Idalia Durán de Quéliz para nombrar la nueva escuela, y por supuesto a las autoridades competentes por hacerlo una realidad.

De forma especial, mostraron gratitud a Wendys Paredes por el empeño que ha puesto para que, inclusive, el eslogan del centro también sea una frase de la fenecida maestra: “En la educación está el futuro de los pueblos”.

Una agenda cargada de emoción fue la que se desarrolló durante la actividad que dio apertura en Constanza, al año escolar 2025-26. Ésta incluyó la lectura de la semblanza de doña Idalia, a cargo de la maestra, Yajaira Pérez. Estudiantes de diferentes grados, tuvieron varias participaciones.

Datos sobre Altagracia Idalia Durán de Quéliz

La maestra nació en Jarabacoa, el 10 de enero de 1931. Desde pequeña recibió una educación basada en valores y principios de la mano de sus padres, Andrés Durán y Georgina Batista.

Sus dotes de buena maestra los llevaba en la sangre, pues a los 17 años se desplazaba casa por casa para enseñar a leer y escribir a personas de la comunidad.

Altagracia Idalia Durán de QuélizFuente externa