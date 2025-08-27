¡Qué orgullo! Una escuela con el nombre de mi madre

‘Prof. Altagracia Idalia Durán de Quéliz’, se llama el centro educativo en su honor. Aquella adolescente de 17 años que salía casa por casa a alfabetizar a gente de su comunidad, de seguro nunca imaginó que hoy, sus hijos, sus nietos, bisnietos, tataranietos y toda su familia estaríamos recogiendo los frutos de la semilla del saber que sembró en La Sabina, Constanza.

Recibir la noticia de que a unanimidad, fue escogido su nombre para la nueva escuela de esa localidad que nos vio nacer, fue buena música para nuestros oídos, y un gran aliciente para nuestro corazón que, a 29 años de su partida a los brazos del Señor, aun la extraña y le guarda ese espacio insustituible que siempre tendrá en sus 14 hijos y en todos los que la amaron y respetaron por ser esa persona que supo dar el pan de la enseñanza y, por supuesto, el de la alimentación a todo el que lo necesitaba.

Una labor de amor y servicio

En esa ciudad fabulosa en la que vivíamos antes, nuestra madre fue más que la primera profesora y directora de la escuela. Era esa consejera, esa figura a la que todos respetaban. Era ese ser humano que realizaba una labor tan digna que trascendió las aulas.

“Doña Idalia, ayúdeme con ese muchacho, no se está portando bien”, “maestra, no estoy yendo a la escuela porque no tengo uniforme” son algunas de las frases que retumban en mi mente cuando la gente se acercaba a ella a cualquier hora para buscar de su ayuda.

Siempre fueron peticiones contestadas. Buscaba la forma de solucionar esas situaciones que, aunque a veces no tenían que ver con la escuela, sí tenían que ver con el don de servicio que la catapultó.

Una merecida honra

El haber hecho del magisterio un sacerdocio, sin duda alguna es el motivo principal de este homenaje. Es tan edificante escuchar comentarios de personas a las que les dio clase, y que hasta lloran recordándola.

“Ella fue una madre para mí. No sólo me enseñó a leer y a escribir, sino que me hizo un hombre de bien. Cuando a uno le decían ‘voy hablar con la maestra Idalia’, había que recogerse porque esa si no relajaba. Es más, los hombres y las mujeres de bien de La Sabina de aquellas generaciones le debemos mucho a nuestra inolvidable mamá Yaya”. Este es sólo uno de los testimonios que hablan de su obra de amor de entrega. Por eso, con humildad, agradecemos a esta comunidad el respeto dispensado a nuestra inolvidable madre.

Divinas coincidencias

Mami, hoy, Antonito, Milagros, Julio, Juan, Miguel, José Amado, Charo, Jorge, Felix, Manuel, Leyda, Mirian, Marta, Anselmo y toda tu descendencia alzamos nuestra voz para que dondequiera que estés, sientas nuestra alegría por el legado que nos has dejado y que ahora se concreta en una obra que, por si fuera poco está ubicada frente a la casa que tanto amaste, en la calle que también lleva tu nombre y haciendo esquina con la vía que honra la memoria de nuestro padre, Ramón Antonio Quéliz.

Divinas coincidencias que nos hacen vivir a todos como una verdadera ciudad fabulosa. ¡Mami, qué gran orgullo! Gracias por enseñarnos que la honra y la integridad son imperecederas. Te amaremos por siempre.