¿Cómo alimentas tu cerebro? Nutrientes invisibles que afectan nuestro bienestar

Nuestra salud física y mental y quehacer diario físico depende de lo que ingresa por la boca y lo que entra por los sentidos y la mente. En esta era de información y estímulos constantes, resulta esencial preguntarse: ¿de qué estamos alimentando nuestro cerebro?

Me pregunto esto en medio de una profunda decepción al ver lo que pareciera ser el triunfo del mal sobre el bien, cuando se evidencia que lo que cautiva a las masas puede llevarnos a la destrucción como humanidad.

A juzgar por los views que tienen algunos contenidos, la vulgaridad y la grosería adquieren más popularidad exhibiendo que como colectividad, en vez de educarnos, estamos en decadencia.

Estamos anestesiados, dormidos, e inconscientes. Me pregunto ¿a quiénes les interesa que haya más personas distraídas y embobadas? ¿Hacia dónde vamos?

Desde el punto de vista físico, las células cerebrales, como cualquier otra parte de nuestro organismo, requieren de energía y nutrientes para funcionar correctamente.

El cerebro requiere glucosa, granos integrales, frutas y verduras, grasas saludables, vitaminas y minerales para mantener la comunicación neuronal, la plasticidad y la protección contra el estrés oxidativo.

Vitaminas y minerales son fundamentales para la producción de neurotransmisores y la protección del cerebro con el fin de reducir el riesgo de enfermedades neurodegenerativas, y aumentar la memoria, la atención y el aprendizaje.

Si la nutrición física es el combustible, la nutrición intelectual es el software que programa nuestras capacidades. ¿Qué tipo de información, ideas y emociones estamos ingiriendo diariamente?

El cerebro absorbe todo lo que le presentamos: libros, música, arte, videos, reels, series, novelas, podcasts, conversaciones, imágenes, noticias, creencias, valores y emociones. Nosotros elegimos dónde vibrar, y qué nivel de educación deseamos alcanzar.

La calidad de nuestras relaciones y emociones también influye en la salud cerebral. Cuando nos rodeamos de personas y ambientes, llenos de apoyo, respeto y creatividad, estimulan la producción de dopamina y serotonina, neurotransmisores asociados al placer y bienestar.

Por el contrario, si estamos en ambientes estresantes, personas quejumbrosas, provoca un estrés crónico, la ansiedad y la tristeza, las cuales pueden afectar la plasticidad cerebral, disminuyendo la capacidad de aprender y recordar.

Vivimos en la era de la sobreinformación cuyo contenido, muy lamentablemente, carece de control. Se exhibe en los juegos y contenidos violentos a los que están expuestos no sólo nuestra población infantil, intoxicándolos a temprana edad, sino también todos nosotros.

Lo que elegimos consumir en redes sociales, televisión, prensa y plataformas digitales puede nutrir o intoxicar nuestro pensamiento. La exposición constante a contenidos negativos, violentos o falsos puede provocar fatiga mental, dificultades para pensar de manera crítica y una percepción de la realidad distorsionada.

Por ello, es elemental seleccionar fuentes confiables, cultivar el pensamiento crítico, permitir espacios de reflexión y descanso, y buscar contenido que inspire, eduque y motive. Realizar actividades como la música, la pintura, la danza, la escritura creativa y el juego son alimentos esenciales para el cerebro. No sólo mejoran el estado de ánimo, sino que estimulan áreas cerebrales responsables de la innovación y la resolución de problemas. Leer libros, explorar nuevas ideas y aprender continuamente.

El descanso inteligente, la meditación, la contemplación, lejos de ser pérdida de tiempo, sirve de renovación cerebral. Cuidar la calidad de aquello que ingerimos mentalmente es tan importante como cuidar lo que comemos.

Alimentar el cerebro es una tarea diaria y consciente, una invitación a nutrir nuestros pensamientos, emociones y conocimientos para vivir con plenitud y creatividad.

La salud mental y el bienestar dependen, en buena medida, de las elecciones que hacemos cada día: ¿Qué vas a darle hoy a tu cerebro? ¿Te lleva a dónde deseas estar mañana?