La parte este

Emma se fue para casa de una comadre que vive en lo que denominamos Santo Domingo Este. Desde que entro por la puerta empezó su perorata de todo lo que había visto y experimentado.

Se quedó corta de palabras para describirme lo que es actualmente esa parte de la ciudad. Aquello que antiguamente considerábamos como la colita de la ciudad, se ha convertido en un conglomerado que compite con ventaja con el Santo Domingo tradicional, llamémosle, del Oeste. Para empezar, ya es más extenso y en número de habitantes también aventaja al lado tradicional.

Emma se quedó asombrada al ver las numerosas torres habitacionales, su comadre la llevó a dar una vuelta y el asombro de mi fiel cocinera, no tuvo límites. Toda clase de negocios opera en esa parte de la capital, cuenta con sectores lujosos, con residencias palaciegas.

El ritmo urbano sobrepasa a su rival, en tapones y estridencia. Nada que comparar con aquel Ensanche Ozama de antaño. Se trata en la actualidad de un apéndice pujante que rivaliza con ventaja, en todos los aspectos de la vida citadina.

Yo me mostré muy satisfecha del resultado de su excursión y del desarrollo extraordinario de la otra parte de la capital. Además, ella encontró a su comadre muy bien e instalada en una casa muy bien amueblada y ambientada.

Así que todo valió la pena. Ella pretende que en algún momento, si nos aburrimos por la falta de agua y luz, nos mudemos para esos lares. ¡Amanecerá y veremos!