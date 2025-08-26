Paneles en Expo Aldaba Design 25

Tal como en previas columnas te avisaba, en Expo Aldaba Design 25 el programa incluye varios paneles. Entre estos uno de los temas tratará sobre “El poder de la experiencia: inspirando a las nuevas generaciones del diseño”. Serán panelistas Sandra Ehlert, Patricia Álvarez y Ramón Emilio Jiménez.

Actuará de moderador Xavier Roselló. La actividad, que celebra el 25 aniversario de la revista Aldaba, publicada por Editora Listín Diario, tendrá lugar en el roof garden de Marmotech.

“La ornamentación en arquitectura”

Aura Faulkner Lluberes, Lucirys Mateo y Candy Melo son tres profesionales de la arquitectura que se unen para hablarte sobre “La ornamentación en arquitectura como lenguaje de identidad: La Aldaba”. Sí, la aldaba es un ornamento. ¿No lo habías pensado? Por algo la revista lleva dicho nombre.

“Del río al mercado”

La arquitecta Angélica Rodríguez, de la Escuela de Arquitectura y Diseño INTEC, tocará un tema muy actual por la preocupación que hoy día tenemos sobre el medio ambiente. Lleva por título “Del río al mercado: emprendimiento sostenible con triple impacto”. Me pregunto qué novedades traerá.

¿Quieres asistir a la Expo Aldaba? Es fácil y sin costo.

La actividad que reúne profesionales del diseño, la arquitectura, la ingeniería y temas afines, es abierta a profesionales, estudiantes y a quienes son amantes de estos temas, pero requiere, eso sí, estar inscrito.

Aquí te va el link: https://www.eventbrite.com/e/expo-aldaba-design-2025-tickets-1542758214349?aff=oddtdtcreator. En próxima columna te completo la información sobre temas y panelistas.