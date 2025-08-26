Infotep gradúa 44 nuevos guardaparques en Puerto Plata

El Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) graduó 44 nuevos guardaparques en la provincia de Puerto Plata, quienes fueron dotados de conocimientos en el marco legal ambiental, la ecología, la biodiversidad y el manejo de áreas protegidas.

Con esta promoción de egresados, el Infotep reafirma su papel como aliado del desarrollo sostenible, aportando técnicos que no solo sirven al sector productivo, sino también a la defensa y preservación del patrimonio natural de la República Dominicana.

El acto estuvo encabezado por el ministro de Medio Ambiente, Paíno Henríquez; el viceministro de Áreas Protegidas del Ministerio de Medio Ambiente, Carlos Batista; la gobernadora provincial, Claritza Rochtte Peralta; el representante de Hoteles y Condominios de Playa Dorada, Manuel Finke; y el administrador de los Saltos de la Damajagua, Roberto Gómez.

De izquierda a derecha: Elvis Pérez Veras, del Infotep; Carlos Batista, viceministro y Paíno Henríquez, ministro de Medio AmbienteFuente externa

En representación del director general del Infotep, Rafael Santos Badía, habló el encargado de la Oficina Satélite Costa Norte, Elvis Pérez Veras, quien resaltó la importancia de esta capacitación.

“El certificado que hoy reciben más allá de acreditar sus capacidades es la llave que abre las puertas a un legado de servicio, pasión y respeto por la tierra que nos vio nacer. Hoy cada uno de ustedes lleva consigo el compromiso de la protección de historias vivas talladas en roca, agua y bosque”, expresó Pérez Veras.

Destacó que el Curso Básico de Guardaparques surgió como respuesta a la solicitud de la Dirección Nacional de Áreas Protegidas del Ministerio de Medio Ambiente, convirtiéndose en un programa de formación más que necesario.

“Desde la Laguna Cabarete y Goleta hasta el Santuario de Mamíferos Marinos de Estero Hondo; desde la Loma Isabel de Torres hasta el Parque Nacional de La Hispaniola; pasando por los Saltos de la Damajagua, el Parque Nacional Piky Lora, la Bahía de Luperón y el Cañón del Río Gurabo, en cada uno de estos lugares ustedes serán voz y mirada de la naturaleza, embajadores del turismo sostenible y centinelas de nuestra biodiversidad”, manifestó.

Asimismo, agradeció la entrega de los facilitadores, Roberto Luis Gómez Santana, Pablo Rodríguez, Yulisa Nardi y José Luis Martínez, así como la coordinación de Kelvin Almeida, encargado del Centro Tecnológico Pérez, quienes contribuyeron de manera decisiva en la formación de los nuevos guardaparques.