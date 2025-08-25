Competencia: Ibai Llanos enfrenta al mangú dominicano con las arepas venezolanas, ¿cuál es mejor?

República Dominicana y Venezuela amanecieron enfrentadas en las redes sociales por un tema imprescindible en cuanto a la cultura: la gastronomía. La disputa es por saber cuál país tiene el mejor desayuno.

¿Con qué plato compite cada uno? Pues con lo mejor que tienen para esta categoría, República Dominicana con su famoso plato “ mangú con los tres golpes”, que consiste en mangú de plátano verde, huevo frito, queso y salami, mientras que Venezuela lo hace con sus tradicionales “arepas reinas”, rellenas de pollo, aguacate y mayonesa.

Hasta este momento República Dominicana lleva 142 mil votos y Venezuela 481 mil en TikTok mientras que en Instagram el primero tiene un 32% y el segundo un 68%.

La idea de esta competencia fue lanzada el fin de semana por el streamer español Ibai Llanos, quien con su “Mundial de desayunos” busca que los usuarios en redes elijan el mejor plato dentro de los 16 países participantes.

¿Qué otros países compiten?

Perú con su hamburguesa con chicharrón, camote frito y salsa criolla se enfrenta a México y sus chilaquiles que son nachos con salsa verde, carne y queso. Costa Rica compite con su desayuno llamado “el gallo pinto” hecho con arroz, frijoles, negros, natilla, plátano, huevo y especias. Este país tendrá que vencer a Colombia y sus arepas colombianas rellenas de queso.

Por otro lado, está España con sus tostadas con jamón, tomate y aceite de oliva, enfrentando a Francia y su popular croissant y café con leche. Reino Unido tiene su desayuno clásico inglés (English breakfast) hecho con huevos, beicon, tomates, salchichas y champiñones. Está enfrentado a Argentina que tiene sus medialunas acompañadas de un mate o un café.

Asimismo, Ecuador con su Bolón de verde, que es masa de plátano verde con chicarrón, muy parecido al mofongo dominicano, tienen como rival a Guatemala y su chapín, desayuno hecho a base de plátano frito, frijoles, huevos, tortillas y queso.

Chile va con sus “Marraqueta con palta” traducido por LLanos a bocadillo de aguacate que se sirve dentro de un pan y puede llevar ingredientes como huevo, tomate o jamón. Enfrenta a Japón con un plato bastante amplio, pues contiene salmón, arroz, sopa de misho, algas y un tamagoyaki, algo así como huevo.

Cerrando la lista de esta contienda tenemos a Estados Unidos enfrentándose con Bolivia.

La competencia está en estos momentos en octavos de final y de cada vs. quedará un solo país en la competencia que busca determinar quién tiene el mejor desayuno del mundo. Las votaciones se hacen a través de la cuenta de Tik Tok de Ibai Llanos.