¿Existen prótesis de pene que aumenten la longitud y el grosor del pene?

La disfunción eréctil severa es una condición que afecta a millones de hombres en el mundo. Cuando los tratamientos farmacológicos, como los inhibidores de la fosfodiesterasa tipo 5 (tadalafilo, sildenafilo, entre otros), las inyecciones intracavernosas o incluso las ondas de choque no logran ofrecer una solución efectiva, la colocación de una prótesis peneana se convierte en la opción terapéutica definitiva. Esta cirugía permite recuperar la función eréctil y, por lo tanto, la vida sexual de manera satisfactoria y duradera.

Tipos de prótesis de pene

Existen dos grandes tipos de prótesis utilizadas en urología moderna:

1. Prótesis maleables o semirrígidas: son cilindros de silicona que permanecen siempre firmes, aunque flexibles. El paciente puede colocarlos en posición erguida o hacia abajo. Son más sencillas de implantar y de manejar, pero estéticamente pueden ser menos naturales.

2. Prótesis inflables de tres componentes: son las más avanzadas y permiten simular una erección prácticamente idéntica a la fisiológica. Con un pequeño dispositivo en el escroto, el paciente activa el sistema y el pene se llena de líquido, alcanzando rigidez. Al desactivarlo, el pene vuelve a un estado flácido natural.

¿Aumentan realmente la longitud y el grosor?

La respuesta corta es no existen prótesis diseñadas específicamente para aumentar de manera significativa la longitud o el grosor del pene más allá de lo que la anatomía del paciente permite. El objetivo de una prótesis es restaurar la rigidez suficiente para la penetración, no modificar las dimensiones originales.

Durante la cirugía, el urólogo mide con precisión la cavidad de los cuerpos cavernosos y selecciona el cilindro que se adapte de manera exacta a esa medida. De este modo, el implante ocupa la extensión real del pene interno y externo, pero no lo alarga artificialmente.

Expectativa de tamaño tras el implante

• Muchos pacientes perciben que el pene se ve más corto después de la cirugía, lo cual se debe a la pérdida natural de elasticidad de los tejidos por los años de disfunción eréctil

• La prótesis no acorta el pene, pero al “fijar” la rigidez, puede dar una sensación distinta a la erección previa natural

• En cuanto al grosor, algunos cilindros inflables, al expandirse, ofrecen una apariencia más robusta, pero esto es limitado y depende de la anatomía individual.

Avances y técnicas complementarias

La investigación urológica ha explorado métodos para mejorar la percepción de tamaño en los pacientes que reciben prótesis:

• Prótesis de expansión giratoria: algunos modelos de última generación permiten no solo rigidez longitudinal, sino también cierta expansión en diámetro. Esto puede ofrecer una apariencia más gruesa, aunque no se trata de un incremento drástico.

• Técnicas quirúrgicas combinadas: en algunos centros, se realizan procedimientos adicionales junto con la implantación, como la liberación del ligamento suspensorio del pene o lipoinjertos de grasa en el pubis para mejorar la percepción de longitud. Estas técnicas son más cosméticas y no siempre recomendadas de forma rutinaria.

• Rehabilitación peneana previa a la cirugía: con bombas de vacío o estiradores, puede favorecerse que los tejidos se mantengan elásticos, logrando que al momento del implante se utilice un cilindro que aproveche la máxima longitud posible.

Los estudios muestran que más del 95% de los pacientes y sus parejas reportan satisfacción tras el implante, especialmente porque recuperan confianza, espontaneidad y la posibilidad de tener relaciones sin depender de medicamentos o dispositivos externos.

Conclusión:

En definitiva, más que pensar en centímetros ganados o perdidos, el éxito del implante debe medirse en términos de satisfacción, funcionalidad y calidad de vida recuperada.

Ante la duda, visite su Urólogo certificado en Prótesis de Pene.