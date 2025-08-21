Mis 70 en Cancún

El viaje a México con motivo de mi cumpleaños fue un regalo de mis hijas. Sí, alojada en el hotel Le Blanc que mi hija Amelia ha visitado varias veces y le encantó tanto que quería que lo conociéramos.

Ese viaje lo vi lejano, estaba cansada de viajar en mis años mozos con el Ballet Folklórico de la UASD. Se arma el viaje, ya reservado y todo sin ellas preguntarme si yo quería ir, y yo solo pensando en el calor seco de allí, buscando en Internet y al final en Cancún el calor es húmedo, igual que en mi país.

Faltando diez días para viajar a celebrar mis 70 años, mi yerno Carlos George me pregunta: “¿Y es verdad que usted va a ir a México y no va a salir de ese hotel, que no va a ver la civilización maya, usted siendo tan cultural? A Nathalia si yo le creo, que estará en un “cheilon” tomándose una “margarita”, ¿pero a usted?” Me envió todos los atractivos de Cancún.

Carlos, quiero estar con mis tres hijas juntas, que pocas veces lo estamos, porque siempre, por cualquier situación, falta una cuando viajamos. La primera vez que salimos juntas fue a Puerto Rico y Amelia no había nacido y a Miami cuando fuimos las cuatro por 10 días a donde mi familia escogida Padrón-Natera- Mejía.

Ya adultas ha sido difícil volar que coincidamos estar juntas en el destino. La primera y única vez fue en el 2015 cuando fuimos a darle una sorpresa a Noelia en la época navideña.

A mis hijas las vi crecer, acompañarlas en sus procesos educativos, de salud, graduarse, “matrimoniarse” y estar presente en la sala de parto de una de ellas junta a su suegra, dándole la bienvenida a mi nieto Noah.

Entonces, en mis 70 quiero aprovechar cada oportunidad para disfrutar de anécdotas hasta morirnos de la risa, porque son mis grandes confidentes, no hay cosas qué ocultar, hay transparencia, pero mientras iban creciendo hubo límites de acuerdo con sus edades o etapas. Ya son adultas y no hay restricciones.