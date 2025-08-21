Christine Marie Jáquez: la estudiante de la enfermería que se volvió modelo en tres meses

A sus 18 años Christine Marie Jáquez se enfrentó a una hazaña a la que muchos no estarían dispuestos: en tan sólo cuatro meses compitió en dos importantes concursos de belleza. Por un lado, el Miss Teen Internacional donde llegó al top 15, y por el otro, el Miss Mundo Dominicana.

Lo más sorprendente es que para el primero, sólo tuvo tres meses para prepararse y todo esto ocurría mientras ella estudiaba enfermería en una universidad de Nueva York, razón por la cual llegó a viajar 14 veces al país durante el proceso.

“Yo me gradué de la secundaria y vine para acá (República Dominicana) unos meses y ahí alguien me dijo: ´tú das para modelo´. Y luego de ahí las cosas fueron cambiando. Fui a un casting y de una vez me escogieron”, cuenta la joven que antes de esto no tomaba el mundo del modelaje en serio. Le gustaba el maquillaje, los tacones y se preocupaba por su imagen, pero los certámenes de belleza no habían estado en su mapa de sueños hasta ese día.

Christine Marie JáquezAlexander Mora

Así Christine Marie de pronto se vio envuelta en clases de oratoria, pasarela, estilismo y otras asignaciones que le permitieron en poco tiempo estar a la altura de las demás candidatas que le llevaban años de experiencia. Todo esto para estar lista para la gala final del Miss Teen Mundial el tres agosto de 2024, en El Salvador donde representaría al país.

Eso sí, hay que aclarar que su porte, belleza y delicadeza destacan a simple vista. A la entrevista con periodistas del Listín Diario llegó con su vestido de flores dos dedos encima de la rodilla, unos tacones que solo una reina de belleza puede manejar y su rostro lo adornaba con una sonrisa cálida. Ella afirma que es un poco tímida, pero que estos concursos la han ayudado a soltarse.

Christine Marie JáquezAlexander Mora

“Creo que parte de todo todos mis nervios venían de que esas niñas tienen desde pequeñitas en el modelaje y yo estaba recién comenzando en ese mundo, pero el certamen de Miss Teen Mundial me hizo sacar fuerzas, las cuales no pensaba que tenía”, dice la joven que acaba de cumplir 19 años.

“Fue una experiencia inolvidable, viví muchos retos, pero también tuve el gran honor de representar a nuestro país y me llenó de tanta alegría poder hacerlo y dar lo mejor de mí”, agrega. Al final sus esfuerzos tuvieron frutos, pues colocarse en el selecto grupo del top 15 es un triunfo que hay que reconocerle, sobre todo con tan poco tiempo de preparación.

Para noviembre de 2024 quiso probar suerte otra vez participando en el certamen nacional del Miss Mundo Dominicana, pero lamentablemente no corrió con la misma fortuna y no fue seleccionada. Aun así no se desanima y hoy está enfocada en culminar sus estudios de enfermería.

“Creo que en algunos años cuando termine mi carrera y me prepare un poquito más, creo que sí me encantaría volver al mundo de los certámenes… con el Miss Mundo yo, en lo personal crecí bastante. Yo me levantaba y me maquillaba, salía como una princesita de la habitación”, explica Jáquez.

Enfocada en su carrera de enfermería

Christine Marie JáquezAlexander Mora

Su pasión por la enfermería surgió a raíz de la enfermedad de su abuelo, la cual conllevó que él tuviera un enfermero en casa. La conexión entre paciente y cuidador transformó la visión de ayudar en Christine.

“Él (el enfermero) incluso le comenzó a decir papá a mi abuelo. Y eso fue como una conexión tan linda que hasta este día él todavía se considera parte de la familia”, manifiesta Jáquez quien ya lleva un año estudiando esta carrera.

Ella quiere ser cuidadora de niños, porque es loca con ellos y desde secundaria lo ha demostrado al participar como voluntaria en un programa donde tenía que enséñales a los pequeños a leer.

“Uno de mis sueños que yo quiero cumplir es darle fuerzas a otras niñas, porque yo me veo en la posición que yo me sentía tan débil que sentía que yo no podía lograr nada”, concluye Christine Marie Jáquez.