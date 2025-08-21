¡Ya tiene agenda! Vuelve el Congreso Internacional de Turismo de Salud y Bienestar

El Séptimo Congreso Internacional de Turismo de Salud y Bienestar, se realizará los días 22 y 23 de octubre de 2025 en el Hotel Marriott Piantini, Santo Domingo.

El anuncio fue realizado por el doctor Alejandro Cambiaso, presidente de la Asociación Dominicana de Turismo de Salud (ADTS), y Amelia Reyes Mora, presidenta de AF Comunicación Estratégica y vicepresidenta de la ADTS, quienes resaltaron la relevancia del evento para la marca país y su potencial para atraer inversiones al sector salud.

El encuentro reunirá a más de 35 expertos y líderes locales e internacionales de los sectores salud, turismo, finanzas, tecnología, seguros y gobierno. La jornada iniciará con las palabras de apertura del doctor Víctor Atallah, ministro de Salud Pública y Asistencia Social.

El foro incluirá tres conferencias magistrales: “Mejorando la experiencia del paciente internacional” y “El acceso a través de la integración de sistemas” por la doctora Marcela G. del Carmen, MPH, presidenta del Hospital General de Massachusetts y vicepresidenta ejecutiva de Mass General Brigham.

Asimismo, la conferencia ‘Liderazgo y sostenibilidad’, por el doctor Henry Gallardo, presidente de la Federación Internacional de Hospitales y la participación de una destacada figura internacional, con el tema ‘Revolucionando el Turismo de Salud: El poder de la IA’.

Contará con siete interesantes paneles

‘Retos, aprendizajes y oportunidades en turismo de salud y medicina turística’, moderado por Amelia Reyes Mora, con la participación del doctor José Natalio Redondo, CEO de Grupo Rescue y asesor de salud de Mitur; la doctora Virginia Laureano, presidenta del Colegio Dominicano de Odontólogos; Milagros Ureña, directora general de Cedimat; y el doctor Aniceto Rodríguez, presidente de Sodocipre.

‘Finanzas que transforman’ con la moderación del Dr. Alejandro Cambiaso. Integrado por René Grullón, presidente ejecutivo del Grupo Popular; Steven Puig, presidente del Banco BHD, Edgar Iván del Toro, presidente ejecutivo del Banco Caribe; Ysidro García, vicepresidente Ejecutivo Senior de Negocios de Banreservas y Felipe Amador, CEO de Advanced Asset Management.

Alejandro Cambiaso y Amelia Reyes MoraFuente externa

‘Acreditaciones y certificaciones’, presentado por Gastón Gabin, CEO de INTEGRA, junto a Michael Giuliano, presidente de Planetree; Dr. Gerardo Mesa, director de Habilitación y Acreditación del Ministerio de Salud Pública; Bill Cook, director de Operaciones y Desarrollo de Negocios de Global Healthcare Accreditation (GHA) y Guillermo Borel, CEO de AhoraDoctor – HIMSS Partner Latin America.

‘El futuro del turismo del bienestar’ será moderado por Aguie Lendor, vicepresidenta ejecutiva de Asonahores, junto a Roberto Henriquez, viceministro de Calidad de los Servicios Turísticos, Ricardo Felip presidente comité turismo, Cámara Comercio Española y Ana García Sotoca, directora ejecutiva de la Asociación de Hoteles La Romana y Bayahibe.

‘Innovaciones en la oferta de salud en República Dominicana’ con la moderación de Franklin Glass, presidente ejecutivo de Cadoar. Participarán el doctor Julián Sued, presidente de Unión Médica del Norte; Sergio Blasco, gerente general del HOMS; Jesús Fernandes, presidente ejecutivo de Clínica Abreu y el doctor Mauro Barrantes, director técnico del Laboratorio Referencia.

‘Diseño centrado en el paciente’ presentado por Kathylka González, CEO 1:1 Arquitectura, junto a Herly Valenzuela, presidente de Ureval, y José Antonio García, partner de Foster + Partners.

‘El impacto de la tecnología en la calidad de la atención’ estará a cargo de Fedor Vidal, CEO de Arium Salud Digital, con Marcos Passarini, CEO de Skytel, y Rodrigo Cargua, gerente de la División Salud de HDCO Group.

Sobre las entidades

Asociación Dominicana de Turismo de Salud (ADTS): Entidad privada sin fines de lucro que promueve la competitividad del país como destino de turismo de salud, fomentando alianzas, inversiones, normativas internacionales y calidad en los servicios.

AF Comunicación Estratégica: Agencia especializada en consultoría de comunicación, relaciones públicas y eventos corporativos, que gestiona la percepción pública de sus clientes para fortalecer su posicionamiento y reputación.