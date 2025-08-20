Turismo de lujo: un sector que crece y se fortalece

Cada día República Dominicana diversifica más sus apuestas en lo que a turismo se refiere. En cuanto a los hoteles, cuenta con diversos tipos, lo cual abre puertas a los visitantes de aquí y de diversos países de acuerdo a sus presupuestos.

Eso sí, hay que decir que, el turismo de lujo ha crecido enormemente en los últimos tiempos. La demanda ha sido tal que, hay hoteles que destinan un alto número de habitaciones para quienes buscan disfrutar de este tipo de hospedaje.

Los clubes preferenciales son los que se encargan de alojar a ese grupo que se inclina por el lujo, el confort, las atenciones personalizadas, las amenidades exclusivas y por si fuera poco, los jacuzzis y piscinas privadas dentro del complejo.

Invitados por sus representantes, reporteros de LISTÍN DIARIO recorrieron la propiedad del Dreams Cap Cana Resort & Spa, un lugar que te hace sentir en el paraíso y deja muy bien plantada a República Dominicana cuando de calidad y servicio se trata. Para ajustarse a esos requerimientos, este hotel dispone de 519 habitaciones y suites elegantemente decoradas, cada una con servicios exclusivos.

Un destino privado

Para agradar más a quienes buscan este tipo de escape, República Dominicana también cuenta con destinos de lujo y totalmente, exclusivos. En uno de ellos es que está el Dreams Cap Cana, justo en las pintorescas costas de la comunidad privada de Cap Cana, a sólo 15 minutos del Aeropuerto Internacional de Punta Cana.

El turismo de lujo ha crecido enormemente en los últimos tiemposFuente externa

Así como es el lugar de exclusivo, es todo lo que tiene este resort. Cuenta con programas para los niños en el Explorer’s Club, y el Core Zone Club para los adolescentes, mientras que los adultos pueden relajarse en una de las cuatro piscinas del resort, el río lento, dos canchas de pickleball, una cancha de tenis y un gimnasio de última generación.

El resort también cuenta con un teatro y espacios flexibles para reuniones, lo que lo convierte en un destino ideal tanto para viajes de ocio como para reuniones y viajes de incentivo.

En su proximidad está la Playa Juanillo, hogar de una de las marinas más grandes de América Central y del Sur, también cerca de dos parques de agua, del moderno Centro Ecuestre Los Establos, canchas de equitación y campos de polo, y de un campo de golf premiado diseñado por Jack Nicklaus: Punta Espada Golf Course.

Con este hotel se amplía la presencia de la marca Hyatt en Cap Cana, uniéndose a los cercanos Hyatt Zilara Cap Cana, Hyatt Ziva Cap Cana y Secrets Cap Cana Resort & Spa.