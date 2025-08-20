“Emociones”, la exposición que explora el viaje emocional del inmigrante

El artista dominicano Héctor Ledesma, conocido por su arte plástico y visual, inaugura su más reciente exposición titulada "Emociones" este jueves 21 de agosto a las 7:00 p.m. en el Centro Mirador, donde los amantes del arte podrán apreciar obras que han sido admiradas por el mundo.

La muestra, cargada de color, explora el viaje emocional del inmigrante, destacando que las maletas no solo contienen pertenencias materiales, sino también una mezcla de sentimientos como nostalgia, esperanza, incertidumbre, arraigo y transformación.

Muchas de las obras que expondrá Ledesma en Centro Mirador han sido presentadas en otros países en sus más de 150 exposiciones, tanto individuales como colectivas, en galerías y museos de ciudades como Madrid, Nueva York, Miami, Bogotá, Montreal, Shanghái y Bruselas.

La exposición estará abierta al público, sin costo de entrada.Fuente externa

Su obra ha sido descrita por el crítico de arte Abil Peralta Agüero como "fresca, radiante y sutilmente combatiente”, se nutre de la atmósfera y la materia de las tierras caribeñas.

Ledesma aborda temas como la banalización del ser humano y la sociedad, apostando por la celebración de la vida y la diversidad cultural. Sus creaciones, llenas de un régimen cromático y composicional dinámico, reflejan su visión crítica sin arrogancia, celebrando la belleza y la poesía en su arte.

La exposición "Emociones" en el Centro Mirador, ubicado en la Avenida Mirador Sur #1, es un evento para el público en general si costo de entrada.

¿quién es Héctor ledesma?

Héctor Ledesma nació en Santo Domingo en 1967, se formó entre Santo Domingo y Madrid de 1989 a 1994. Estudió en la Escuela Nacional de Bellas Artes y la Universidad APEC, aunque las abandonó para enfocarse en la pintura.

También asistió a talleres impartidos por artistas como Alberto Bass, Guillo Pérez, Mati Klarwein, Zush (Evru), y Herminio Molero.

Obra de Héctor LedesmaFuente externa

Ledesma es un artista plástico y visual dominicano cuyas obras se encuentran en colecciones privadas y públicas, incluyendo el "Voluntariado de las Casas Reales de Santo Domingo" y el Ayuntamiento de Madrid.

Sus obras también forman parte de colecciones corporativas en ciudades como Nueva York, Miami, y San Juan.

En 2018, fue finalista del prestigioso premio MTA Arts & Design en Nueva York. Su trabajo ha sido destacado en libros como "Pintura Dominicana de 1890 al 2000" y "Enciclopedia de Artes Plásticas Dominicana".