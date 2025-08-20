!Ay, me dejó en ‘visto’! El pan nuestro de cada día

Una amiga me mandó un cortecito de un video en el que Lisbeth Santos resalta lo ofensivo que es cuando te dejan en “visto”. Estoy muy de acuerdo con ella. Y duele más cuando se trata de colegas, que tú sabes que estudiaron Comunicación, se dedican a eso y son la voz de la institución donde laboran.

En general, las personas podrán tener muchos títulos, muchos conocimientos, lauros y demás, pero quienes incurren en esta descortesía deberían revisarse, y me voy más lejos, deberían buscar otro oficio, tal vez en el DNI, donde el silencio es el rey. Siempre se está bajo perfil.

Esto también ocurre en el área corporativa, entre otras, y ahora hasta se quitan el “azulito” para evitar que sepas que leyeron tu mensaje.

Quedan muy mal parados

La verdad que en los últimos tiempos se ha impuesto una modalidad muy desagradable, sobre todo, en el área de la Comunicación. Tan grave se ha tornado esta “moda” que son muchas las criticas y quejas que se escuchan y leen al respecto. Se da en las instituciones públicas y privadas.

Le escribes o llamas a algunos representantes de un Departamento de Comunicación, gente que en la mayoría de los casos conocemos, y es como si nada. Ni responden el mensaje ni toman la llamada. Con esta última, tengo mi reserva, pues siempre es bueno preguntar: ¿te puedo llamar? El asunto es que el sí o no, nunca llega porque no responden nada. Será que ese rol ahora se limita sólo a la comunicación interna, porque ciertamente, la externa no está fluyendo, en muchos casos.

No importa el para qué quieres comunicarte

Señores, es algo tan fuerte que no importa que el mensaje o llamada sea para el beneficio de la entidad en que trabajan. Nos ha pasado en los medios en los que laboramos que, tratamos de contactarles para que nos den un dato para completar una historia y nos dejan en el famoso “visto”.

Esto dice mucho de quienes están montados en esa ola de “ignorar” a los demás. No importa cuál sea la respuesta, un mensaje debe ser respondido, y más si a lo que nos dedicamos es a comunicar.

Un viajecito fabuloso

Observando este panorama absurdo y que muestra los egos y el irrespeto de un grupo de personas, quise darme un viajecito por la ciudad fabulosa donde es primordial tener buenas atenciones con los demás, sobre todo, si se está al frente o se trabaja en el área de la Comunicación.

Allí no se tiene miedo a decir sí o no a un mensaje, pues lo que cuenta y se valora es responder y tener atención con quien busca información. Aquí se le hace honor a la palabra comunicar. Quien no cumpla con los requisitos que ella conlleva, definitivamente, no puede desempeñarse en un área que la involucre.

Dejar a alguien en “visto” o no responderle un correo, tiene consecuencias, pues allí no comulgan con la descortesía. Al regresar de aquel paseo, me sentí peor, pues en nuestro país, lejos de que haya régimen de consecuencia por esto, lo que hay es reconocimiento y valoración a quienes dejan en “visto” a los demás, aun su trabajo sea comunicar.