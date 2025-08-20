Casas suspendidas: la atracción ecológica que está causando sensación entre turistas

Recientemente, LISTÍN DIARIO realizó en Samaná un foro en el que participaron autoridades, líderes comunitarios, académicos, empresarios y defensores del medio ambiente con el firme propósito de aportar al desarrollo sostenible de este destino.

Esta iniciativa cobra especial relevancia al reconocer que esta zona es uno de los ecosistemas más privilegiados que posee República Dominicana, un santuario natural que cautiva a los amantes del ecoturismo y la conservación.

Conscientes del potencial transformador del turismo responsable para la región, este medio decidió explorar un proyecto innovador que está capturando la atención de visitantes nacionales e internacionales.

Se trata de Dominican Tree House Village, una propuesta ecológica que desafía los límites entre el lujo y la naturaleza, demostrando que es posible ofrecer experiencias excepcionales mientras se preserva y respeta el medio ambiente.

Este desarrollo sostenible se encuentra en el corazón de El Valle, Samaná, donde cada cabaña elevada se integra armoniosamente con la biodiversidad local.

Este proyecto ha consolidado su posición como el destino ecológico más exclusivo de República Dominicana, donde los huéspedes viven la extraordinaria experiencia de alojarse en casas elevadas suspendidas entre las copas de árboles centenarios, a metros del suelo, en perfecta comunión con el ecosistema tropical.

Este destino ha sido concebido especialmente para viajeros que buscan desconectarse del ritmo acelerado de la vida contemporánea. La experiencia invita a redescubrir la tranquilidad a través del canto matutino de las aves tropicales, la brisa natural que atraviesa las hojas creando una sinfonía natural, y el silencio reparador que solo puede ofrecer un entorno prístino.

Rodeado por árboles tropicales nativos, senderos naturales serpenteantes y la calidez del entorno ecológico protegido, cada rincón de este lugar, ha sido diseñado para ofrecer una estancia transformadora.

Cada detalle arquitectónico respeta y realza el ecosistema circundante, invitando a los huéspedes a redescubrir la tranquilidad genuina donde el canto de las aves, la brisa susurrante entre las hojas y el silencio acogedor renuevan cuerpo, mente y espíritu.

Un concepto sostenible

Este santuario ecológico ofrece cuatro categorías de alojamiento que redefinen el concepto de hospitalidad sostenible. La experiencia Coffee Tree House seduce a las parejas con espacios íntimos, diseñados para reconectar con la naturaleza desde una perspectiva única y romántica.

Las casas elevadas Tree Top View proporcionan vistas panorámicas incomparables del dosel del bosque tropical, mientras que el Family Tree House presenta amplios espacios familiares con habitaciones contiguas, ideales para crear recuerdos inolvidables en un entorno mágico. La experiencia premium culmina en las VIP Suites, donde el lujo y la naturaleza convergen en perfecta armonía.

Su propuesta gastronómica constituye una auténtica celebración culinaria. Todos los alimentos son preparados frescos en sus instalaciones por talentosos chefs locales, quienes transforman ingredientes autóctonos en experiencias gastronómicas que capturan la esencia de los sabores dominicanos.

La cocina, descrita por los visitantes como excepcional, utiliza técnicas tradicionales que resaltan los sabores genuinos de la región, ofreciendo una inmersión completa en la cultura culinaria local.

El paquete gastronómico integral incluye una cena de bienvenida el día de llegada, tres comidas completas durante la estancia y un desayuno especial el día de salida.

Los huéspedes disfrutan además de cócteles de ron local ilimitados, jugos frescos, refrescos y agua, cada plato representando una celebración de los ingredientes locales preparados con dedicación artesanal en la cocina del resort.

La experiencia trasciende el alojamiento y la gastronomía. Tiene acceso a una piscina natural integrada al paisaje, bicicletas de crucero para explorar la costa, actividades nocturnas temáticas bajo el cielo estrellado de Samaná y masajes relajantes en plena naturaleza.

Como experiencia adicional, los aventureros pueden vivir la adrenalina del zipline, una emocionante travesía aérea de 12 estaciones estratégicamente ubicadas entre la vegetación tropical, ofreciendo vistas espectaculares mientras se desliza de copa en copa a través del exuberante bosque samanense.

Este proyecto opera con estancias mínimas que varían según el tipo de alojamiento seleccionado, garantizando una experiencia personalizada y transformadora que combina alojamiento sostenible entre las copas de los árboles, gastronomía local auténtica preparada íntegramente en el resort y una conexión genuina con la naturaleza tropical de Samaná, estableciendo nuevos estándares en el turismo ecológico caribeño.