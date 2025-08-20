Almorzando en SD: mero a la vasca, un plato abundante

En un ambiente donde vitrinas con vinos están adosadas a varios muros, mientras una escena marina cubre una pared de lado a lado, funciona el comedor principal del restaurante Boga Boga, en el cual vengo a almorzar un día laborable.

En esta oportunidad me acompaña mi hija Carmen, que pasa en Santo Domingo unos días de vacaciones. “¿Cuál fue la ensalada que nos sugirió Alexis?” pregunto a mi hija. “Ah… aquí está: Burrata fresca con mermelada de tomate”. Pues eso pedimos. Un servicio para las dos. (La burrata es un tipo de queso italiano).

Burrata fresca con mermelada de tomateCarmenchu Brusíloff

La presentación es llamativa: un redondo queso blanco sobre base de roja mermelada, pan tostado a cada lado y de fondo lechuga verde. Nos deleitamos desde que la probamos, con esa extraña, pero exquisita combinación de queso y tomate dulce.

Empero, la primera impresión es que hay poca mermelada, hasta que Carmen descubre que “escondida” bajo la lechuga hay mucha más. En cuanto a plato fuerte, ambas nos inclinamos por el pescado.

Carmen, Salmón a la Bretona, aunque finalmente en vez de salmón el plato que traen es de Mero a la Bretona. Trae setas y algunos camarones, pero le toca acompañamiento.

Mero a la BretonaCarmenchu Brusíloff

Carmen pidió vegetales a la parrilla. Yo, decido probar el Mero a la vasca. Servido en cazuela de barro, me sorprende su abundancia: un gran trozo de pescado acompañado de espárragos, huevo cocido partido en dos, a uno de los cuales le colocaron ramitas de perejil como ojitos, salsa verde y patatas (papas) cocidas enteras. Y, al fondo de la cazuela, algo de caldo. Vale aclarar que no me preocupé por conocer los ingredientes de este plato.

Vegetales a la parrillaCarmenchu Brusíloff

Lo pedí “a ciegas”. Sí sabía que, como decía Carlos Pascual, la comida vasca es siempre abundante. Los vascos son gente que gusta de comer mucho y que sabe comer, sobre todo en lo que es el gran pilar de la cocina vasca: los pescados.

Del postre, ni siquiera esperé que trajeran el carrito. Pregunté al mozo si tenían Higos en almíbar. “Voy a ver” me dijo. Regresó muy sonriente con un frasco en el cual había como siete. Tuve suerte. Me sirvió cuatro. ¡Exquisitos!

Higos en almíbarCarmenchu Brusíloff

Al salir, Carmen recuerda que “este era un local pequeño donde en la década del 80 veníamos a pie después de la universidad (la UASD) a comer churros”. Aquello fue hace tiempo. Hoy es un excelente restaurante.