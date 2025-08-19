Recordar es vivir

Muchas veces, talvez demasiadas, me dedico a recordar, de esta forma toman cuerpo aquellos seres queridos que se fueron para siempre. De alguna manera, parecen que se han materializado, casi que podría tocarlos, si no fuera porque se esfuman ante cualquier intento que me saque de mi ensoñación.

Emma llega a llamarme la atención por andar en las nubes, como a ella le gusta llamar a mi introspección. La verdad es que una de las maravillas del cerebro humano es el poder recordar y revivir acontecimientos, mentalmente. Siempre me he rehusado a recordar momentos ingratos o infaustos.

Mi diligente factótum, también pasa momentos dedicada a sus recuerdos, con la ventaja de que yo no le llamo la atención, ni siquiera la molesto. Dejo que su imaginación se sumerja en aquellos acontecimientos que la hicieron feliz.

Esto es uno de los factores que hacen que las enfermedades que afectan al cerebro, sean tan ingratas. La memoria se evapora a tal punto que hasta los personajes presentes, se esfuman.

Como ya soy una persona de la tercera edad, con todas mis facultades en perfecto estado, gracias a Dios, el ejercicio de recordar me hace pasar momentos felices, sin necesidad de compañía, ni de desplazarme de mi sillón favorito.

Es como una película de Netflix, pero personalizada. No creo que se pueda pedir más. Mis hijos están empeñados en que, como sé de escribanía, me ponga en el oficio de plasmar mis recuerdos, no lo pienso hacer, porque tendría que incluir los acontecimientos no gratos que también me marcaron, y eso me rehusó siquiera a traerlos a la memoria.