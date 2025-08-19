¿Puede haber una reconciliación luego de una infidelidad? Sí, pero...

La psicóloga y terapeuta familiar Rafaela Burgos respondió varias dudas de los lectores del Listín Diario respecto a sus relaciones de pareja, crianza y otros aspectos de la salud mental.

Una de las preguntas que recibió la psicóloga fue la siguiente:

“¿Puede haber paz en la pareja después de un arrepentimiento luego de un intento de infidelidad no consumado?”

Ante esta inquietud, psicóloga Rafaela Burgos afirmó que esto es posible, pero que requiere de un gran esfuerzo.

“Después de una infidelidad de cualquier tipo, si la pareja decide continuar, se enfrenta a la reconstrucción de la confianza que se rompió. Eso requiere mucho esfuerzo de parte de ambos, pero muchas parejas logran restablecer el vínculo”, fueron sus palabras.

Arrepentimiento

De manera similar, otro lector preguntó acerca del proceso de “volver a ser feliz después de un arrepentimiento por haber cometido un error”.

Burgos aseguró que: “no podemos garantizar que no nos vamos a equivocar. Una vez que asumimos nuestra responsabilidad en el error y pedimos perdón, si aplica, lo siguiente es hacer nuestro mejor esfuerzo por no repetirlo. Es entonces cuando necesitamos ser compasivos con nosotros mismos y tratar de seguir adelante. En algunos casos, la culpa hace que nos cueste más lograr esto y se hace necesaria la ayuda profesional”.

Conductas de los hijos

Una lectora expresó preocupación ante la conducta de su hija. Según explicó, a su hija “no le gusta” hacer amigos, salir de la casa, arreglar su habitación o colaborar con las tareas domésticas, evitando realizar estas actividades. La madre se dirigió con esta inquietud hacia la psicóloga luego de que el diálogo con su hija fallara.

Ante esto, la especialista enfatizó que necesita conocer la edad de la niña y el tiempo que tiene con esta conducta para comprender mejor las circunstancias y el comportamiento. Sin embargo, dio algunas pautas generales.

“De forma general, podría decirte que es conveniente ver si la manera en que se está intentando mejorar la situación necesita revisarse. Por ejemplo, si se le está hablando en exceso, pero no hay consecuencias, o si se le dan muchas órdenes a la vez. Dependiendo de la edad, estos aspectos pueden variar”, indica la terapeuta.

Al final, recalcó que una opción conveniente para la familia es buscar ayuda profesional y “trazar una estrategia adecuada al caso”.

La disciplina positiva

Del mismo modo, la terapeuta se manifestó a favor de la “disciplina positiva” cuando otra persona envió una pregunta sobre la utilidad de esta.

Sobre ella, afirmó que es “muy útil”, ya que ayuda al niño en su aprendizaje sobre lo correcto y lo incorrecto, sin provocarle daño físico o emocional. Según la profesional de la salud mental, este es el verdadero objetivo de la disciplina.

Por otro lado, aseguró que “cuando se usan métodos agresivos”, como insultos, humillación, golpes u otros, estos no educan a los niños, sino que “provocan miedo y dañan el desarrollo a largo plazo.

Rafaela Burgos es especialista en el tratamiento sistémico y prevención de la violencia intrafamiliar y el abuso contra los niños, niñas y adolescentes.

Gran parte de su trabajo profesional se ha dedicado a la investigación, prevención y tratamiento de conflictos en la familia, formación de profesionales y tratamiento del abuso y la explotación contra los niños, niñas y adolescentes.