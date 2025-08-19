El mundo de la fotografía: lo que hay detrás de una imagen

Para muchos una foto es cuestión de un toque de pantalla o clic en una cámara, pero para quienes están conscientes del trasfondo, una buena fotografía no es algo tan simple. Hay elementos que tiene que cuidarse para lograr el impacto, la armonía y la delicadeza deseada.

Luz, color, ropa y hasta la pose son los elementos esenciales que resalta el fotógrafo Jhonny Valverde para lograr una imagen perfecta. Además, recomienda tener una visión y saber lo que se está buscando antes de pensar en una fotografía.

Jhonny Valverde explica que el color es un elemento esencial en la fotografíaCortesía del entrevistado

“Cuando no hay criterio, cuando tú no sabes lo que estás buscando, cuando no hay una visión, cuando tú solo quieres sacarte una foto para Instagram, pero no sabes cómo la quieres y qué quieres proyectar, lo que estás jugando al azar. Estás usando la cámara como ametralladora, taca taca, tirando 300 fotos”, comenta el profesional.

Según cuenta Valverde, antes de una sesión le hace un análisis a la persona en donde le explica los colores de ropa que le convienen, las poses que van con su profesión, el color de fondo más propicio y otros aspectos que ayudan a conseguir una imagen con propósito.

“Para yo indicar la ropa y el color, tengo que analizar primero la tez de la persona, porque no todos los colores se usan para la misma persona. En el mundo digital todos los tonos de piel tienen una especie de código”, afirma Valverde.

Y es que la famosa frase “Una imagen vale más que mil palabras” en el mundo fotográfico toma un gran valor, ya que en muchas ocasiones las personas buscan vender con tan solo posar frente al lente, atrayendo al público que observa el trabajo terminado.

Jhonny ValverdeCortesía del entrevistado

“Yo creo imágenes que ayuden a vender y atraer clientes, a través de tu confianza y de lo que tú proyectes como profesional”, explica el joven que desde los 16 años le dio rienda suelta a su pasión por la fotografía con su primer curso en la Escuela Altos de Chavón. Dice que “allí se le encendió esa llamita y desde entonces no se ha dedicado a otra cosa”.

Jhonny Valverde habla desde dos vertientes: como fotógrafo y como modelo. Su pasión, afán de crecer y adquirir conocimiento lo llevaron a Argentina donde estuvo tres años y a España (Barcelona) donde vivió por seis años.

Mientras que su incursión en el modelaje surgió por un trabajo fotográfico que fue a realizar a Venecia en una pasarela que organizaba el fallecido diseñador Martín Polanco. En lo que él define como una casualidad al diseñador le faltaban modelos y a Jhonny se le dio la oportunidad.

Jhonny Valverde modelandoCortesía del entrevistado

“Son cosas que te van llegando, oportunidades que uno va picando, también yo me adentré para tener experiencia. Además, eso está todo conectado: moda, fotografía, mundo de modelaje”, sostiene el joven, agregando que esta experiencia le sumó en su carrera profesional.

Ahora, de regreso a República Dominicana, Valverde busca abrirse camino en lo que siempre le ha gustado: la fotografía. Llegó en mayo del año pasado y para octubre empezó a idear la manera de crear un estudio. Finalmente, en febrero de este año su sueño por fin se materializó.

Claro que lograr esta meta no fue cuestión de suerte, sino de trabajo y esfuerzo constante. Como fotógrafo ha trabajado para revistas como: Malvie, Flanelle, Vogue Italia, Scorpio Jin Magazine, Ele magazine y Hoy magazine.

Asimismo, ha trabajado para los diseñadores: Giannina Azar, Ebru Gurlek, Concepción Miranda, Fernando Rodríguez, Bastian Viana y Daniela Cordoba.