Cómo lograr que los niños vuelvan a tener un horario de sueño para el año escolar

Después de un verano de vacaciones y noches largas, es hora de poner en hora las alarmas para el regreso a clases.

Dormir bien por la noche ayuda a los estudiantes a mantenerse concentrados y atentos en clase. Los expertos afirman que conviene que los niños retomen la rutina poco a poco con el inicio del nuevo curso escolar.

“No decimos 'duerme bien' solo porque sí”, dijo la pediatra Dra. Gabrina Dixon, del Hospital Nacional Infantil. “Realmente ayuda a los niños a aprender y a desenvolverse durante el día”.

La cantidad de sueño que necesitan los niños cambia a medida que crecen. Los niños en edad preescolar deben dormir hasta 13 horas. Los preadolescentes necesitan entre 9 y 12 horas. Los adolescentes se sienten mejor con entre 8 y 10 horas de sueño.

Establezca una hora de acostarse más temprana

Acostarse temprano puede pasar desapercibido durante el verano, ya que los niños se quedan despiertos para pijamadas, maratones de películas y largos vuelos. Para retomar el buen camino, los expertos recomiendan acostarse temprano una o dos semanas antes del primer día de clases o, gradualmente, acostarse de 15 a 30 minutos antes cada noche.

No comas mucho antes de acostarte y evita ver la televisión o las pantallas dos horas antes de dormir. En su lugar, intenta actividades relajantes para bajar el ritmo, como ducharte y leer un cuento.

“Intentas liberarte de la carga cognitiva”, dijo el Dr. Nitun Verma, portavoz de la Academia Americana de Medicina del Sueño. “Es como si estuvieras conduciendo y soltaras el acelerador poco a poco”.

Los padres pueden ajustar sus planes de regreso a clases según lo que mejor se adapte a sus hijos. Nikkya Hargrove adelanta 30 minutos la hora de dormir de sus hijas gemelas la semana anterior al inicio de clases.

A veces, sus hijos de 10 años negocian unos minutos extra para leer. Hargrove dijo que esas conversaciones son importantes a medida que sus hijos crecen y se defienden solos. Si se quedan despiertos hasta muy tarde y no tienen una mañana de lo mejor, Hargrove dijo que eso también puede ser una experiencia de aprendizaje.

"Si están aturdidos y no les gusta cómo se sienten, entonces saben: 'Está bien, tengo que irme a dormir más temprano'", dijo Hargrove, autor y propietario de una librería independiente de Connecticut.

Por la mañana, disfrutar de un poco de luz natural sentándose junto a una ventana o saliendo al exterior puede ayudar a entrenar al cerebro para que se active, dijo Verma.

Combate la ansiedad por dormir antes de volver al cole

La calidad del sueño es tan importante como su duración. El nerviosismo del primer día puede dificultar conciliar el sueño, sin importar lo temprano que sea la hora de acostarse.

Dixon dice que los padres pueden hablar con sus hijos para descubrir qué les causa ansiedad. ¿Es el primer día en una nueva escuela? ¿Es el miedo a hacer nuevos amigos? Luego, podrían probar algunas actividades estresantes antes del inicio de clases para que les resulten menos intimidantes; por ejemplo, visitar la escuela o conocer a sus compañeros en una jornada de puertas abiertas.

Las semanas previas pueden ser muy intensas y no siempre es posible preparar una rutina con antelación. Pero los niños se adaptarán con el tiempo, así que los expertos en sueño recomiendan que los padres hagan lo que puedan. Después de todo, sus hijos no son los únicos que se adaptan a una nueva rutina.

"Siempre digo: 'Respira hondo, todo irá bien'", dijo Dixon. "Y simplemente empieza ese horario".