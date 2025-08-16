Cuando en exaltación pedimos “venga Señor tu Reino” es la revelación de ese Reino que está dentro de nosotros, y no fuera de nosotros. Y es la petición que nos lleva a implorarle, revélate, Padre, y danos sabiduría, para expandir los bordes de tu Reino, y sea deleite y ambrosía de aquel que con sinceridad te busca, y pueda saciar el anhelo del conocimiento de Ti.

¡El Reino del Cielo está entre vosotros!, con vehemencia lo dice Jesús, para que con viva fe lo creamos y aceptemos como un atributo divino.

Explorar el Reino de Dios es concurrir con la belleza de su estructura, donde se asientan Arcángeles. Querubines, ángeles y maestros ascendidos. Es participar de los dones del espíritu, que son cedidos por el Espíritu Santo, que nos impulsa a vivir con el gozo del conocimiento de la verdad única, y del amor, que son mismos en esencias y conceptos.

Descubrid el Reino que se lleva dentro es desarrollarlo para que como aura nos envuelva, guíe y proteja, evitándonos la tentación de caer en el error del pecado, que lleva al dolor y al sufrimiento.

¡Develar el Reino de Dios, es realizar a Dios con una activa presencia en el corazón, y en cada acto que se realiza! Bendito aquel, que camina sin cansancio, el camino de su interior y realiza la verdad de que es Divino en Amor y Esencia de Dios.