La Vida

senderos 

¡Venga Señor tu Reino!

Develar el Reino de Dios es realizar a Dios con una activa presencia en el corazón.

Lesbia Gómez SueroSanto Domingo, RD

Cuando en exaltación pedimos “venga Señor tu Reino” es la revelación de ese Reino que está dentro de nosotros, y no fuera de nosotros. Y es la petición que nos lleva a implorarle, revélate, Padre, y danos sabiduría, para expandir los bordes de tu Reino, y sea deleite y ambrosía de aquel que con sinceridad te busca, y pueda saciar el anhelo del conocimiento de Ti.

 ¡El Reino del Cielo está entre vosotros!, con vehemencia lo dice Jesús, para que con viva fe lo creamos y aceptemos como un atributo divino.

 Explorar el Reino de Dios es concurrir con la belleza de su estructura, donde se asientan Arcángeles. Querubines, ángeles y maestros ascendidos. Es participar de los dones del espíritu, que son cedidos por el Espíritu Santo, que nos impulsa a vivir con el gozo del conocimiento de la verdad única, y del amor, que son mismos en esencias y conceptos.

Descubrid el Reino que se lleva dentro es desarrollarlo para que como aura nos envuelva, guíe y proteja, evitándonos la tentación de caer en el error del pecado, que lleva al dolor y al sufrimiento.

 ¡Develar el Reino de Dios, es realizar a Dios con una activa presencia en el corazón, y en cada acto que se realiza! Bendito aquel, que camina sin cansancio, el camino de su interior y realiza la verdad de que es Divino en Amor y Esencia de Dios. 

