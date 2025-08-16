‘La solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María’

En estos días pasados celebramos, el 11 específicamente, tiene muy buenos recuerdos para mí, nace mi hija pequeña a la que puse por nombre María Elena: María por la Santísima Virgen, madre de nuestro Salvador Jesucristo, y Santa Elena, la Santa que trajo la reliquia de la Santa Cruz, desde el Oriente para ser venerada en Roma por los fieles cristianos y católicos del mundo.

Esta hija vino a hacerme sentir de nuevo la juventud de ser madre y recobrar la grandeza de a pesar de mi edad lactarla en paz y tranquilidad durante unos seis meses, porque los otros hijos ya mayores estaban en su escuela, incluso me ayudaban con su hermanita y cuando regresaron de un viaje de un campamento de verano, me trajeron cosas para la bebé, un columpio precioso, y otras cosas.

Este día, es el día del nacimiento de mi madre querida, que fue una verdadera madre cristiana católica, y fiel de su parroquia, hoy Parroquia Mediática San Antonio de Padua. Ella incluso mandó traer una estatua de San Antonio desde Italia para su Parroquia querida. Siempre estuvo pendiente de la fe de sus hijos y nietos: una verdadera abuela. Amén