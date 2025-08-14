¿Vas a comprar una casa? Aquí lo que debes saber antes de adquirir tu primera vivienda

Adquirir una vivienda no es una tarea sencilla. En el caso de la primera, el proceso debe asumirse con más seriedad, pues es el espacio que se convertirá en un refugio, luego de los agotadores compromisos de la vida adulta que, entre ellos, está el trabajo.

Cuestiones como la zona ideal, tipo de propiedad, presupuesto y el tamaño de la vivienda son algunas de las interrogantes que llegan a la cabeza a la hora de comprar. Es por ello que tener una guía de pasos que indiquen por dónde comenzar es clave en este camino.

La asesora financiera y docente en finanzas empresariales, Dileiny Concepción, explica que el primer paso para lograr tener una vivienda es la planificación, esto incluye estar organizado financieramente antes de pensar en comprar.

Dileiny Concepción, asesora financiera y docente en finanzas empresarialesCortesía de la entrevistada

“Probablemente vas a adquirir una deuda y para esta tienes que tener capacidad de pago, es decir, dentro de tus compromisos actuales debe existir o tendría que existir una holgura financiera que te permita asumir la nueva cuota que vendrá del costo o el compromiso de adquirir una vivienda”, esto último en caso de que se haga por financiamiento, señala la experta en finanzas.

Para el financiamiento hay que tomar en cuenta que algunos bancos financian entre un 85% y 90%, por lo que habría que tener entre el 10% y el 15% para el inicial. Igualmente, hay constructoras que ofrecen hacerlo en cuotas, pero esto debe hacerse con anticipación para poder aprovechar las mejores ofertas de tasas.

“Como en este caso que hay encaje legal para poder acceder a esta facilidad tienes que haber tenido el total completado del inicial de tu vivienda”, puntualiza Concepción.

Además del inicial, se deben tomar en cuenta gastos adicionales como los costos legales que muchas veces van dentro del mismo préstamo y casi siempre consideran el monto de la transferencia de la vivienda, en el caso de la primera, solamente es el título.

Tipo de casa

En la primera vivienda se opta por apartamentos, ya que suelen ser mucho más económicos que adquirir una casa

En cuanto a los factores estructurales de la vivienda como tamaño, número de habitaciones y tipo de propiedad, Concepción dice que esto va a depender del estilo de vida y de lo que esté buscando el comprador.

“Si eres una persona que tiene familia, lo ideal es que la casa o el apartamento tengan más de una habitación. Si eres una persona soltera a la que le interesa o tiene planificado en el futuro mediano no tener ninguna familia, entonces puedes optar por un apartamento de una habitación”, sostiene la experta en finanzas.

Sin embargo, aclara que lo recomendable es que la opción a elegir siempre tenga más de una habitación porque las situaciones cambian y estar preparado siempre es la opción más correcta. Pero todo dependerá de la capacidad económica para asumir el costo.

“Lo mismo que el lugar donde puedas adquirirla, es decir, el sector también va a depender del presupuesto que tengas para empezar”, cuenta la asesora.

No obstante, ofrece algunas recomendaciones en este aspecto: se debe tomar en cuenta dónde trabajas, cuáles lugares frecuentas y la posibilidad económica “porque muchas veces las personas se mudan en un lugar retirado porque es lo que pueden pagar”.

Agrega que hay que visitar la zona en varios horarios en temporadas diferentes (lloviendo y con sol), para conocer la zona en caso de que sea desconocida, así como hacer varias visitas y no irse nunca por la primera opción.

En cuanto al tipo de propiedad, indica que generalmente en la primera vivienda se opta por apartamentos, ya que suelen ser mucho más económicos que adquirir una casa y el costo de mantenimiento, por lo general, se comparte.

La adquisición

En el caso de comprarla terminada, esta tiene la ventaja de que se está haciendo una inversión en una estructura física que se ve.

A la hora de comprar tu vivienda tienes tres opciones para ello: en planos, en construcción o ya terminada. En el caso de que sea en plano, tendría la ventaja de que por lo regular suelen ser más económicas que cuando ya está terminada y podrá pagar el inicial en cuotas, evitando tener que darlo de un solo tiro.

Para comprar en planos es necesario firmar un contrato y es importante tener una preaprobación de un banco para asegurar que el cliente tiene la capacidad de pago y las condiciones para acceder a un préstamo.

Además, hay que estar al día con el crédito y que el mismo sea bueno, es decir, que no se esté en mora en ningún compromiso. En el caso de comprarla terminada, esta tiene la ventaja de que se está haciendo una inversión en una estructura física que se ve.

“Es muy distinto cuando la compras en plano porque estás comprando un sueño y muchas veces vez un modelo que no necesariamente es igual al que vas a comprar y el proceso se podría complicar, incluso algunas constructoras no te aseguran el precio hasta el final”, manifiesta la experta en finanzas.

Requisitos legales

Para asegurar el proceso es necesario cumplir con las exigencias que pide el banco: estar en un trabajo, constancia de ingresos, referencias bancarias y personales.

Atención

Antes de comprar, chequee las condiciones de pago, la cantidad de cuotas, qué tiempo estará fija la tasa del préstamo y, vencido ese plazo, vea qué tanto varía la misma. Asegúrese de cuál es la penalidad en caso de querer anticipar algún pago, si puede hacer abonos de capital y en caso de hacerlo si puede optar porque le reduzcan el tiempo del préstamo y de la cuota o una de las dos.

claves Lea las letras pequeñas

Investigue si el banco tiende a cambiar mucho las tasas, si tiene un seguro y de cuánto es.

