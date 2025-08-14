Los eufemismos como identidad, no sólo de RD, sino de Latinoamérica

En República Dominicana, es muy común usar palabras que sustituyen a groserías o malas palabras porque se consideran prohibidas o poco educadas en el lenguaje coloquial. Estas palabras funcionan como eufemismos y muchas veces expresan sorpresa, molestia o enfado sin ser tan ofensivas..

Para no decir lo “prohibido”

Por ejemplo, las expresiones “diantre, diañe y er diache” son eufemismos para decir “diablo”. Estas palabras se usan para expresar sorpresa o contrariedad. Como cuando alguien dice “¡Diantre, qué tipo más desagradable!” o “Diache, por poco me caigo!”. Son maneras suaves de evitar decir directamente “diablo”, que en muchos contextos es una palabra fuerte o prohibida.

Para suavizar la cosa

En cuanto a “miérquina y miércoles”, estas son sustitutas de “mierda”. Son más suaves y se usan para expresar disgusto o frustración sin recurrir a la palabra original, que es considerada vulgar. Por ejemplo, alguien podría decir “Miérquina, ese tipo era pobre y ahora es millonario.

Evitar lo vulgar

Las expresiones “cónchale, cónchole, y recórcholi” se usan en lugar de decir “coño”, que es una palabra muy vulgar y fuerte. “Cónchale” expresa asombro, disgusto o enfado y es común en el habla coloquial dominicana y de otros países. Es un eufemismo que viene de la palabra “concha” con un sufijo que suaviza su uso.

Lenguaje popular

El término “carajo” se usa en nuestro país (RD) de muchas maneras. Aunque significa el órgano reproductor masculino, tiene varias acepciones, desde relacionarse a antiguas embarcaciones y las rutinas de los marineros hasta una simple estructura de madera que poseían los barcos con un palo elevado.

En el lenguaje común se utiliza para expresar enojo o sorpresa, y también para referirse a personas de forma despectiva o para enfatizar algo. Es parte del lenguaje popular, aunque sigue siendo fuerte. Además, “carajo” es un ejemplo de aféresis cuando se reduce a “ajooo” para suavizar su pronunciación.

Estas palabras mencionadas son sustitutos que evitan pronunciar directamente malas palabras, permitiendo expresar emociones fuertes sin usar lenguaje ofensivo en conversaciones cotidianas dominicanas.