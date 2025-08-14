“No es solo un diente de leche”: lo que muchos no saben sobre los dientes temporales

Cuando hablamos de dientes temporales, conocidos también como “dientes de leche”, a veces los adultos caemos en la trampa de pensar: “No importa tanto, igual se va a caer”. Pero lo cierto es que cada uno de esos pequeños dientes cumple una misión importantísima en el desarrollo de nuestros pequeños.

Los dientes temporales son los encargados de guardar el espacio para los dientes permanentes. Imagínalos como unas mini guías que orientan la forma en que saldrá la dentadura definitiva. Si un diente de leche se pierde antes de tiempo por una lesión de caries, por ejemplo, los dientes vecinos pueden moverse y provocar problemas que afectarán la mordida, incluso puede producir alteraciones en la pronunciación de fonemas, lo que se traduce en problemas del habla de ese niño.

Además, esta dentición temporaria es la que ayuda a los niños a masticar, hablar y sonreír con confianza. Una lesión de caries no tratada puede causar dolor, infecciones y afectar la autoestima del niño. Por eso, aunque sean temporales, merecen todos los cuidados del mundo.

La buena noticia es que sí podemos prevenir la mayoría de los problemas dentales infantiles. ¿Cómo? Con una rutina de cepillado diaria (desde la salida del primer diente), el uso adecuado de pasta dental con flúor, visitas regulares al odontopediatra y hábitos alimenticios saludables. Todo esto forma parte de una educación bucal temprana que sembrará hábitos para toda la vida.

Cuidar los dientes de leche no es solo una tarea más del día: es una inversión amorosa en la salud, el bienestar y la confianza de nuestros hijos.