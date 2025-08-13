Miles de jóvenes se humillan ante Dios en Baní

El Estadio Luis María Herrera se convirtió en un epicentro de fe y adoración, al reunir a miles de jóvenes en la gran concentración Juventud Humillada ante Dios 2025.

Delegaciones de las provincias Peravia, San Cristóbal, Barahona, San José de Ocoa, Azua y San Juan se unieron en una sola voz para proclamar a Cristo, exaltar y glorificar su nombre.

El evento, conducido por Anthony Franco, líder del ministerio, contó con un poderoso tiempo de alabanza y adoración a cargo de los salmistas Denny de Jesús, Yeison Valera, Pastora Patricia Ferreira y el reconocido cantautor colombiano Gilberto Daza, quien junto a su banda puso a la multitud a cantar, saltar y alabar a Dios.

La exposición central de la Palabra estuvo a cargo del Pastor Richard García, desde Texas, con un mensaje enfocado en la Transformación, inspirando a la juventud a creer que en Dios es posible alcanzar sus sueños.

Entre las personalidades presentes, destacó la participación del Ministro de la Juventud, Carlos Valdez, quien recibió un reconocimiento especial, al igual que el Pastor Milcíades Franjul, enlace de la iglesia evangélica con el Poder Ejecutivo. También asistieron el diputado Luis Báez, regidores y diversas autoridades locales.

Momentos de intercesión marcaron la jornada, dirigidos por los pastores Bolívar Sánchez, David Caro, Josué Guerrero, Héctor Luis Vicenty y Abner Martínez, clamando por la ciudad y el país.

El acto culminó con una gran rifa que incluyó órdenes de compra, una pasola, una nevera, un juego de muebles y otros premios, dejando a los asistentes con un recuerdo imborrable de esta jornada de fe, unidad y alegría.