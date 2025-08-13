Dajabón: dueño de un potencial turístico más allá de la frontera

Dajabón es una de las 32 provincias de República Dominicana que, en los últimos años, ha despertado la curiosidad de los amantes del turismo interno y visitantes extranjeros.

Sus autoridades públicas, conjuntamente al sector privado, han mostrado interés en dar a conocer sus atractivos turísticos, con el fin de atraer cada vez a más personas a conocerla.

Pero muchos se preguntarán: ¿Qué ofrece Dajabón para sus visitantes? Este destino tiene recursos naturales, historia, cultura y un mercado fronterizo con todo tipo de productos a comercializar.

Si decides conocer Dajabón, debes iniciar por su atractivo religioso, que es la Parroquia Nuestra Señora del Rosario, muy hermosa, ubicada al frente del Parque Duarte, el cual tiene una llamativa glorieta que es el ícono de esta provincia.

En este pueblo puedes darte un baño de historia y cultura. Si eres de los que aman conocer estos dos aspectos, te cuento que Dajabón tiene el Monumento Beller, construido en honor al enfrentamiento militar ocurrido el 27 de octubre de 1845, en el cerro del mismo nombre.

Algo que llama la atención es el Monumento al Emigrante Japonés. Un reconocimiento a los inmigrantes japoneses que llegaron a Dajabón en 1956.

Más atractivos

Dajabón ha despertado la curiosidad de los amantes del turismo internoFuente externa

Dajabón cuenta con el Edificio de la Aduana, considerado un punto de referencia histórica en la frontera. Si quieres hacer buenas compras, puedes aprovechar tu visita y llegar al Mercado Fronterizo. Es una experiencia única donde se venden artículos para el hogar, prendas de vestir, calzados, entre otros.

Dajabón posee un Parque Central, donde sus residentes se relajan y disfrutan del ambiente local, así como del Arco Triunfal, un monumento que conmemora eventos importantes en la historia de la ciudad.

No puedes irte de Dajabón sin recorrer la Ruta de la Miel, una experiencia para aprender sobre la producción de ésta y degustar productos variados. Asimismo, no debes perderte la visita al Monumento al Grito de Capotillo, donde se conmemora un momento determinante en la historia dominicana.

Gastronomía

Gastronomía de DajabónFuente externa

Aparte de un rico chivo guisado en Dajabón, uno de sus platos típicos que puedes degustar, se llama ‘Cajuil guisado’. Este plato, muy popular en la zona, se ha vuelto un gran atractivo gastronómico, que es ofertado al turista local y extranjero, en los diferentes restaurantes de Dajabón.

Hospedaje

Hotel Bonanza

Hotel Chacha (antiguo CODEVI).

Restaurante

Café Beller

Jaco Restaurante

Kiosco Café

Actividades turísticas

Tour puesta del sol en Buggy Frontera Adventure RD

Tomar en cuenta

Ropa fresca

Calzado cómodo

Protector solar