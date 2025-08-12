Pánicos de Emma

Emma se siente muy incómoda y un poco angustiada también. Los temblores de hace unos cuantos días, la llenaron de pavor. No hay nada a lo que le tema más que a un terremoto.

Empezó a lamentarse y a decirme que sería un desastre de inmensa magnitud, si se presentara un terremoto, porque todas esas torres construidas se vendrían abajo. Ella lo sabía con certeza porque había ido a visitar a unos cuantos amigos que son carpinteros, los unos y otros plomeros.

Estos le comentaron que los ingenieros y arquitectos no aparecían por las obras, sino muy de vez en cuando. Que todo estaba a cargo del maestro y que ellos no tenían confianza en esas estructuras. Yo traté de argüir con mi inspectora improvisada, pero ella solo me replicó que rezara para que no ocurriera un desastre.

Aquello me hizo meditar, si la nueva moda es simplemente hacer los planos y dejarlo todo a cargo de los maestros, estamos condenados a una tragedia peor que la del Jet Set. La presencia de los profesionales es imprescindible, pues deben corregir cualquier error o defecto, además de asegurarse de que todo esté desenvolviéndose correctamente.

Esta generación no se parece a las anteriores, cuando a las siete de la mañana ya el ingeniero y el arquitecto empezaban a dar órdenes y a velar porque todo trascurriera como se debía. Son otros tiempos, en donde por computadora parece que son capaces de corregir cualquier desperfecto.

Así que estoy de acuerdo con mi factótum y ruego a Dios que nos libre de todo movimiento brutal de la madre tierra.