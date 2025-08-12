El ciclo de estudios generales: pilar de la formación universitaria integral

Vivimos en una sociedad marcada por los rápidos avances tecnológicos y crecientes oportunidades para la innovación, pero también por la incertidumbre, la desinformación y la polarización.

En este escenario, formar personas críticas, éticas, resilientes y apegadas al aprendizaje continuo es prioritario. Por eso, el ciclo de estudios generales (CEG) constituye un pilar fundamental de todo currículo universitario que busque ofrecer una formación transversal e integral que complemente la especialización profesional.

Este ciclo contribuye a que las instituciones de educación superior puedan formar ciudadanos reflexivos, competentes y conscientes de su papel en la transformación de la sociedad. Permite desarrollar profesionales capaces de integrar saberes para resolver problemas complejos, actuar con responsabilidad social y principios éticos, colaborar, valorar la diversidad e innovar con propósito para el bien común. Esta educación humanista y crítica es clave para construir sociedades más justas, sostenibles y empáticas.

Importancia transversal para todos los estudiantes

El CEG es esencial para todos los programas académicos, sin distinción de área de estudio, porque responde a los desafíos globales contemporáneos. El mundo profesional actual demanda egresados con competencias transferibles como comunicación, pensamiento crítico, ética, sostenibilidad, ciudadanía global, liderazgo y creatividad, que no pertenecen a una única disciplina, sino que fortalecen el desempeño académico y profesional en cualquier campo. Asimismo, permiten que el estudiante integre una visión holística del conocimiento y asuma su rol como agente de cambio en la sociedad.

La inclusión de humanidades y ciencias sociales en el CEG amplía la comprensión del ser humano, la cultura y la sociedad. Permiten a los estudiantes explorar diversas visiones del mundo y del conocimiento, integrar perspectivas éticas, históricas, culturales, científicas y tecnológicas, además de desarrollar empatía, el juicio crítico y la conciencia ciudadana. De esta forma, se fomenta una formación interdisciplinaria y contextualizada, imprescindible para enfrentar los retos contemporáneos.

Características diferenciadoras del CEG de UNIBE

En la Universidad Iberoamericana, Unibe, el CEG se distingue por un diseño modular, flexible e interdisciplinario que permite rutas personalizadas de aprendizaje. Se caracteriza por la integración de STEAM, sostenibilidad, inteligencia emocional y tecnologías emergentes como ejes transversales y por el énfasis en competencias para la vida académica, profesional y ciudadana, más allá de lo teórico. Asimismo, por su conexión con la innovación curricular, la internacionalización y el compromiso social.

Entre las prácticas pedagógicas innovadoras que impulsa, destacan:

• Asignaturas modulares e intensivas con enfoque práctico, como Escritura Digital, Memes, fandoms y fanfics, Palabra en pódcast y Pensar con palabras.

• Uso de inteligencia artificial, aprendizaje basado en proyectos, servicio y retos, podcasting, debates y escritura colaborativa.

• Espacios extracurriculares como el blog Unibe Escribe, el Círculo Literario “Urania”, y semanas científicas y literarias.

• Fomento de la lectura lenta, escritura atenta y aprendizaje ético-digital.

• Actividades sello: Semana Literaria, Congreso Científico Juvenil, Jornada de Compromiso Ciudadano, Semana del Ambiente y Cierre del Bloque de Artes y Humanidades.

Asignaturas como Comunicación Académica y Profesional, Ética, Oralidad y Debate, Escritura Digital, Pensamiento Crítico y Liderazgo Transformador emplean metodologías activas, interdisciplinarias y reflexivas para desarrollar en los estudiantes las principales competencias transversales.

La Dirección del Ciclo de Estudios Generales de Unibe coordina con todas las facultades y escuelas para asegurar la pertinencia, calidad y actualización constante de sus contenidos, como parte del compromiso institucional con una educación dinámica, integral y centrada en el estudiante, que evoluciona al ritmo de los desafíos actuales.