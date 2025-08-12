Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

La Vida

educación

El ciclo de estudios generales: pilar de la formación universitaria integral

La inclusión de humanidades y ciencias sociales en el CEG amplía la comprensión del ser humano, la cultura y la sociedad.

Este ciclo permiten que el estudiante integre una visión holística del conocimiento y asuma su rol como agente de cambio en la sociedad.

Avatar del Listín Diario
ulissa Gómez Fernández
Especial para LD
Santo Domingo, RD

Vivimos en una sociedad marcada por los rápidos avances tecnológicos y crecientes oportunidades para la innovación, pero también por la incertidumbre, la desinformación y la polarización.

En este escenario, formar personas críticas, éticas, resilientes y apegadas al aprendizaje continuo es prioritario. Por eso, el ciclo de estudios generales (CEG) constituye un pilar fundamental de todo currículo universitario que busque ofrecer una formación transversal e integral que complemente la especialización profesional.

Este ciclo contribuye a que las instituciones de educación superior puedan formar ciudadanos reflexivos, competentes y conscientes de su papel en la transformación de la sociedad. Permite desarrollar profesionales capaces de integrar saberes para resolver problemas complejos, actuar con responsabilidad social y principios éticos, colaborar, valorar la diversidad e innovar con propósito para el bien común. Esta educación humanista y crítica es clave para construir sociedades más justas, sostenibles y empáticas.

Importancia transversal para todos los estudiantes

El CEG es esencial para todos los programas académicos, sin distinción de área de estudio, porque responde a los desafíos globales contemporáneos. El mundo profesional actual demanda egresados con competencias transferibles como comunicación, pensamiento crítico, ética, sostenibilidad, ciudadanía global, liderazgo y creatividad, que no pertenecen a una única disciplina, sino que fortalecen el desempeño académico y profesional en cualquier campo. Asimismo, permiten que el estudiante integre una visión holística del conocimiento y asuma su rol como agente de cambio en la sociedad.

La inclusión de humanidades y ciencias sociales en el CEG amplía la comprensión del ser humano, la cultura y la sociedad. Permiten a los estudiantes explorar diversas visiones del mundo y del conocimiento, integrar perspectivas éticas, históricas, culturales, científicas y tecnológicas, además de desarrollar empatía, el juicio crítico y la conciencia ciudadana. De esta forma, se fomenta una formación interdisciplinaria y contextualizada, imprescindible para enfrentar los retos contemporáneos.

Características diferenciadoras del CEG de UNIBE

En la Universidad Iberoamericana, Unibe, el CEG se distingue por un diseño modular, flexible e interdisciplinario que permite rutas personalizadas de aprendizaje. Se caracteriza por la integración de STEAM, sostenibilidad, inteligencia emocional y tecnologías emergentes como ejes transversales y por el énfasis en competencias para la vida académica, profesional y ciudadana, más allá de lo teórico. Asimismo, por su conexión con la innovación curricular, la internacionalización y el compromiso social.

Entre las prácticas pedagógicas innovadoras que impulsa, destacan:

• Asignaturas modulares e intensivas con enfoque práctico, como Escritura Digital, Memes, fandoms y fanfics, Palabra en pódcast y Pensar con palabras.

Uso de inteligencia artificial, aprendizaje basado en proyectos, servicio y retos, podcasting, debates y escritura colaborativa.

• Espacios extracurriculares como el blog Unibe Escribe, el Círculo Literario “Urania”, y semanas científicas y literarias.

Fomento de la lectura lenta, escritura atenta y aprendizaje ético-digital.

Actividades sello: Semana Literaria, Congreso Científico Juvenil, Jornada de Compromiso Ciudadano, Semana del Ambiente y Cierre del Bloque de Artes y Humanidades.

Asignaturas como Comunicación Académica y Profesional, Ética, Oralidad y Debate, Escritura Digital, Pensamiento Crítico y Liderazgo Transformador emplean metodologías activas, interdisciplinarias y reflexivas para desarrollar en los estudiantes las principales competencias transversales.

La Dirección del Ciclo de Estudios Generales de Unibe coordina con todas las facultades y escuelas para asegurar la pertinencia, calidad y actualización constante de sus contenidos, como parte del compromiso institucional con una educación dinámica, integral y centrada en el estudiante, que evoluciona al ritmo de los desafíos actuales.

Sepa más

Sobre la autora 

La doctora Julissa Gómez Fernández es directora del Ciclo de Estudios Generales de Unibe.

