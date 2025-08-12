AFP Crecer y Seguros Crecer firman alianza estratégica para impulsar la inclusión

AFP Crecer y Seguros Crecer, entidades del Centro Financiero Crecer, sellaron una alianza estratégica con la Fundación Pro-Bienestar de las Personas con Discapacidad (Probien) para robustecer sus políticas de inclusión y convertirse en referentes nacionales en accesibilidad.

El acuerdo contempla un diagnóstico integral de inclusión que abarcará la accesibilidad física de las oficinas corporativas, la revisión de políticas y procesos de reclutamiento, así como la experiencia de servicio al cliente.

A partir de estos hallazgos, Probien acompañará a Crecer en la implementación de un Plan de Inclusión que englobará asesoría técnica y jornadas formativas a personal clave.

Entre las capacitaciones destacan un curso básico de lengua de señas, un taller de evacuación para personas con discapacidad y el taller vivencial “Atrévete a Ponerte en Mi Lugar”, diseñado para sensibilizar sobre barreras físicas, actitudinales y culturales.

“Este convenio refuerza nuestro compromiso con la igualdad de oportunidades y la construcción de un entorno financiero verdaderamente accesible”, expresó Ingrid García, vicepresidenta de Gestión del Talento, Comunicación Corporativa y Sostenibilidad del Centro Financiero Crecer.

“Aliarnos a Probien nos permitirá transformar nuestra cultura interna y elevar el estándar de servicio que merecen todos nuestros clientes y afiliados.” Resaltó.

Por su parte, Federico Corporán Martínez, director ejecutivo de Probien, señaló: “Trabajar de la mano con Crecer es una oportunidad poderosa para visibilizar que la inclusión no es solo un valor corporativo, sino una necesidad humana. Cuando una empresa abre sus puertas a la diversidad, transforma vidas y también se transforma a sí misma.”

Con esta alianza, Crecer se alinea al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 10 (Reducción de las desigualdades) y refuerza su cumplimiento de la Ley 5-13 sobre Discapacidad.

El plan ha iniciado su implementación con un plazo de doce meses, e impactará positivamente a colaboradores, clientes y comunidades.