Mayobanex Suazo participará en encuentros internacionales para tratar crisis ambiental

El arquitecto y urbanista Mayobanex Suazo, participará en una serie de encuentros internacionales, junto a expertos de todo el mundo, para analizar los desafíos y estrategias para enfrentar la crisis ambiental y territorial.

Las actividades se desarrollarán en España, Portugal, México, Costa Rica, Panamá y Colombia durante los meses de septiembre y octubre.

Suazo participará en el Colegio Federado de Arquitectura de Costa Rica del 18 al 20 de agosto, será conferencista invitado de la Feria de Diseño en Medellín, organizada por la Sociedad de Arquitectos de Colombia, Región Antioquia, a desarrollarse del 18 al 20 de septiembre. En México, atenderá una invitación del Colegio de Arquitectos de Ciudad de México del 23 al 25 de septiembre.

También, expondrá del 6 al 8 de octubre en el X Congreso Internacional de Sostenibilidad Ambiental y Territorial, organizado por la Fundación Internacional de Sostenibilidad Ambiental y Territorial (FISAT) en Huelva, España y en el V Congreso Internacional de Desarrollo Sostenible y Urbanismo a efectuarse en Portugal del 11 al 13 de ese mismo mes.

Además, será el expositor internacional del 20 al 24 de octubre en el CLEFA Internacional en Panamá, organizado por la Unión de Escuelas y Facultades de Arquitectura de Latinoamérica.

En estos eventos, Suazo compartirá sus conocimientos y experiencia en “Desarrollo Urbano y Territorial Sostenible”, un área en la que se ha destacado por su enfoque integral y por su contribución al entorno urbano.

Como CEO de Visor Urbano RD, Suazo está al frente de una firma de arquitectura en rápido crecimiento y en con una notable expansión en el sector de bienes raíces. Posee más de quince años de experiencia como conferencista internacional que lo ha llevado a exponer en 14 países.