Tratamiento para líneas de expresión facial, ¿a qué edad empezar con los neuromoduladores?

Durante años fueron objeto de recelo, especialmente por los resultados exagerados en figuras públicas, pero son actualmente uno de los tratamientos más demandados por quienes desean suavizar líneas de expresión facial sin perder identidad. La clave, como coinciden los expertos, está en el diagnóstico individual, la prevención y la mesura.

La tendencia es clara: rostros reconocibles, gestos vivos y resultados que no se notan, pero se perciben como armónicos. En ese camino, los neuromoduladores dejan de ser una herramienta polémica para consolidarse como uno de los pilares de una estética sensata, consciente y duradera.

¿Cuándo conviene empezar?

La edad ideal para iniciar el tratamiento con neuromoduladores no responde a una cifra concreta, sino a las necesidades individuales. Sin embargo, la doctora Nuria Leal ofrece una orientación clara: “A partir de los 30 años, el rostro ya muestra los primeros signos de envejecimiento, especialmente arrugas de expresión en entrecejo y frente”.

La doctora incide en que este sería “un momento perfecto para comenzar el tratamiento con neuromoduladores, para evitar que esas pequeñas arrugas terminen siendo más pronunciadas y difíciles de eliminar”. Un enfoque anticipatorio resulta especialmente eficaz en pacientes con gesticulación intensa o predisposición a marcar ciertas zonas.

“Esto ocurre, por ejemplo, en personas que fruncen mucho el ceño, como los miopes”, puntualiza la doctora sobre algunos casos comunes en este tipo de gesticulación.

El diagnóstico individualizado es clave. Foto cedida por ItyosEFE

Los retoques tempranos: esenciales para evitar los efectos exagerados.

Uno de los errores más frecuentes en el abordaje estético es esperar demasiado tiempo antes de intervenir. Para Leal, “es importante hacer una evaluación individualizada, porque cada persona envejece de una forma distinta, pero sí es recomendable realizar pequeños retoques a tiempo. Así conseguimos vernos mejor de forma natural, y evitamos llegar a los 50 necesitando muchos tratamientos de golpe”.

Este tipo de intervención masiva, añade, es lo que suele dar lugar a rostros antinaturales, sobrecargados con viales de relleno y neuromoduladores aplicados sin progresión. Cristina Sainz defiende una visión coherente con este principio. “Nuestra filosofía es el envejecimiento saludable”, explica.

“Todo lo que podamos hacer de forma preventiva es mejor que tratar problemas más complejos. Apostamos por una belleza integral como consecuencia de la salud, y priorizamos tratamientos poco invasivos, de mayor recurrencia, pero con mejores resultados a medio y largo plazo”, afirma Sainz.

El momento idóneo para comenzar es cuando las arrugas se marcan en reposo. Foto cedida por ItyosEFE

El momento de consultar a un especialista.

El momento adecuado llega cuando las líneas de expresión comienzan a hacerse visibles incluso en reposo. “Cuando empezamos a notar las primeras arrugas, es recomendable contactar con un especialista en medicina estética que nos valore y nos guíe. El objetivo es retrasar el envejecimiento de forma natural”, explica Leal.

No obstante, no todos los pacientes requieren neuromoduladores de inmediato. Cristina Sainz señala que “para pacientes más jóvenes existen alternativas interesantes, como las mesoterapias con argibenona. Su efecto es más sutil y está funcionando muy bien como paso previo”, añade.

¿Qué fue del ‘baby Botox’?

El término ‘baby Botox’ —una técnica que consiste en aplicar pequeñas dosis de toxina botulínica para obtener resultados más suaves y preservar la movilidad— ganó popularidad hace unas temporadas. Pero no todos los profesionales lo consideran adecuado en todos los casos.

La doctora Leal opina que, más allá de las modas, lo esencial es el diagnóstico individual: “Hay personas que con 20 años realmente no necesitan nada de toxina, pero sí un buen cuidado de la piel o tratamientos alternativos como la mesoterapia”. Esta individualización es, precisamente, lo que diferencia una medicina estética bien ejercida.

Nuevas alternativas y tecnologías.

El arsenal terapéutico en medicina estética ha evolucionado de forma notable. Junto a los neuromoduladores clásicos aparecen en escena tratamientos como el ‘Ultherapy’ (ultrasonido focalizado para tensar la piel), los exosomas o los polinucleótidos. ¿Cómo elegir entre tantas opciones?

“La mejor forma de utilizar bien todas las herramientas que tenemos actualmente es realizar evaluaciones individualizadas”, insiste Leal. En ITYOS, añade, confían en protocolos combinados que abordan el envejecimiento desde varios ángulos, es decir, no se trata de probar tratamientos aislados, sino de seguir una estrategia coherente.

La duración y el futuro de los neuromoduladores.

Uno de los aspectos que más dudas genera entre los pacientes es la duración del efecto del tratamiento. De manera general, la toxina botulínica actúa entre cuatro y seis meses, aunque esto puede variar según el metabolismo de cada persona.

“Sabemos que, en determinados perfiles, como quienes practican mucho deporte o tienen un metabolismo muy activo, la duración puede ser menor”, comenta Leal. Además, añade que últimamente se ha observado que algunas toxinas que solían funcionar bien han comenzado a mostrar menor efectividad en ciertos pacientes.

Esto ha impulsado la investigación de nuevas formulaciones que prometen mejores resultados. “Están saliendo nuevas presentaciones de toxina botulínica que auguran un buen futuro para aquellos pacientes a los que el botox clásico ya no les hacía efecto”, asegura.

También es relevante respetar los tiempos entre aplicaciones. “A los 15 días de la infiltración realizamos una revisión para retocar si es preciso, pero ese retoque no debe hacerse más allá de un mes desde la administración. Y tampoco conviene adelantar la siguiente sesión antes de los tres o cuatro meses”, advierte la doctora.

Aplicar la toxina con demasiada frecuencia puede generar resistencia y hacer que el cuerpo produzca anticuerpos que neutralicen su efecto.

Más allá del bisturí.

La medicina estética contemporánea se aleja de los estereotipos del pasado. No se trata de parecer otra persona ni de alterar los rasgos, sino de acompañar al rostro en su proceso de maduración con respeto y criterio. Los neuromoduladores, bien empleados, permiten mantener la expresividad mientras atenúan las huellas del tiempo.

La doctora Nuria Leal, especialista en la Clínica Ityos. Foto cedida por ItyosEFE

“La belleza —recuerda Cristina Sainz— no puede entenderse hoy sin salud. Por eso trabajamos con tratamientos que respeten la biología del paciente, que sumen sin transformar, y que prolonguen el bienestar, no solo la imagen”.