Cap. 11, 1,2, 8, 19. La Segunda lectura de la Carta a los Hebreos es una carta sumamente educativa y de fe.

Mañana celebramos a Santa Clara, la hermana espiritual de San Francisco de Asís y su mentor. Fue el mismo día que nació nuestra hija pequeña, en la época de mi vida que no pensaba que contaría con la alegría de tener a mi bebé cuando ya la maternidad no existía en estos momentos en la vida de mi esposo y mía. La emoción fue enorme, con los demás hijos, igualmente fascinados con la nueva hermanita.

Nos ayudaron entre todos a criarla con mucho amor y dedicación. “El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres” (Salmo,125). Volví a sentirme joven de nuevo con esa bebé que trajo igualmente la alegría a nuestra vida.

¡Las lecturas de hoy son todas preciosas y con la fe que necesitamos cada día más en esta época en que nos ha tocado vivir!

El Evangelio está tomado de San Lucas donde nos recuerda el tesoro de guardar nuestros bienes en el cielo donde no hay polillas, ni ladrones que los destruyan.

Habla sobre el administrador fiel al que su Señor lo encuentra siempre ocupado en su trabajo, haciendo siempre el bien: “Al que se le da mucho se le pedirá mucho, y al que se le confía mucho se le reclamará mucho más”. Gloria al Señor. Amén