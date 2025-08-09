Carl Jung: el psicólogo de la espiritualidad

El 26 de julio se conmemoró el 150 aniversario de Carl Jung, una de las figuras más influyentes en la psicología moderna. Este médico psiquiatra y psicoanalista suizo defendía la naturaleza espiritual del ser humano, subrayando la importancia de las creencias religiosas para comprender la mente humana.

Jung rescató simbolismos de diversas religiones de Oriente y Occidente, mostrando un extremo interés en estas tradiciones místicas. Durante un tiempo, colaboró con Sigmund Freud, desde 1907 hasta 1913, antes de fundar su propia escuela: la psicología analítica. Sus enfoques terapéuticos innovadores han dejado una huella perdurable en la psicología contemporánea a pesar de sus críticas.

Jung introdujo conceptos revolucionarios como "el inconsciente colectivo", "los arquetipos", "la sincronicidad", "la sombra" son algunos de sus aportes más reconocidos. En sus obras principales, como "Tipos Psicológicos", publicado en 1920, aborda temas relacionados con los rasgos de personalidad y el proceso de individuación. Además, conceptos como la Sombra, la Anima y el Animus exploran los aspectos ocultos de nuestra psique, incluyendo emociones que permanecen reprimidas.

Jung mostró un interés notable en la astrología, afirmaba que ella representa la suma de todo el conocimiento psicológico acumulado desde la antigüedad. Este enfoque integrador y su capacidad para unir diferentes campos del conocimiento reflejan la profundidad y diversidad de su pensamiento.