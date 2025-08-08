¿Cuánto durará mi duelo?

Ya han pasado tres meses, es tiempo de que sigas con tu vida, no te lamentes todos los días. Esto es algo que el doliente escucha de parte de familiares y amigos bien intencionados cuando ha ocurrido una muerte. Se cuestiona sobre su respuesta a la pérdida y si la pena le acompañará toda la vida. ¿Acaso la tristeza no terminará nunca?

La tristeza llega, se instala en la mente, en el corazón, en todo el cuerpo, convirtiéndose en una carga pesada. Cuando el triste encuentra compañía, la carga se aligera, la conversación fluye, el corazón se calma, la tristeza “se nos figura más bien como una estrella con muchas puntas, las cuales reflejan ámbitos específicos, aunque también contradictorios: dolor, nostalgia, aflicción, goce, egoísmo, soledad, …”, escribe el psicoanalista José María Álvarez

A veces, el doliente cree que no olvidará ni traicionará al ser querido que perdió si mantiene la pena, la tristeza, la añoranza. Se habla de la montaña rusa del duelo, un altibajo a veces tranquilo, haciéndonos pensar que se acerca el final, otros momentos agitados, donde el dolor regresa.

Permitirte llorar, reconocer tu tristeza, sin hacerle caso al sufrimiento, es ser compasivos con nosotros mismos. Una cultura milenaria dice: el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional.

Este movimiento, aunque menos intenso, dura toda la vida, porque somos familia, amigos para siempre y ante una fecha memorable, como cumpleaños, Navidad, Día del Padre, la madre, el recuerdo latirá con más fuerza que el corazón. Identificar maneras de incluirle en lo que celebramos mantendrá el lazo de unión presente.

Importancia del apoyo

El tiempo que dura el duelo es parte de la invitación que nos hace la vida para aprender a valorar nuestra propia existencia, darnos cuenta de lo que perdemos cuando a quienes están cerca hoy no le decimos me importas, eres valiosa, te quiero.

Llegará un momento, cuando el dolor se apacigüe, que te descubrirás hablando de tu ser querido con más serenidad y celebrando un recuerdo amoroso que compartieron juntos. No tienes que atravesar ese camino solo, busca apoyo familiar, de un grupo o de un profesional que trabaje el duelo