Un acuerdo para fortalecer la formación cinematográfica internacional

La Universidad Iberoamericana, Unibe, a través de su Escuela de Comunicación y Cine, firmó dos importantes acuerdos de colaboración con la Escuela de Cine y TV de Madrid Séptima Ars, una de las instituciones más prestigiosas en enseñanza de cine en España.

Estos acuerdos consolidan una alianza estratégica para promover la cooperación académica, la formación profesional y el intercambio cultural en el ámbito audiovisual.

El Acuerdo Marco de Colaboración Académica, Científica y Cultural suscrito entre ambas instituciones sienta las bases para desarrollar proyectos conjuntos que impulsen la docencia, la investigación, la creación audiovisual y la innovación académica.

Además, el acuerdo contempla iniciativas como seminarios, talleres, ciclos de proyección y la participación de docentes y estudiantes en actividades colaborativas.

El segundo instrumento firmado es un Convenio de Movilidad Estudiantil Bilateral, que permitirá a los estudiantes cursar asignaturas en la institución social durante un semestre académico bajo el modelo de “pago en origen”, es decir, abonando únicamente la matrícula regular de su universidad de procedencia.

Esta modalidad fomenta el intercambio sin barreras económicas, facilitando el acceso a una experiencia formativa internacional de alta calidad.

Estos acuerdos forman parte del plan de internacionalización de la nueva Licenciatura en Producción de Cine y Multimedia de Unibe, cuya primera cohorte inició en septiembre de 2024. Esta carrera ha sido concebida como una propuesta contemporánea que responde a las necesidades actuales de la industria, con un enfoque práctico, multidisciplinario e internacional.

La licenciatura prepara a los estudiantes para liderar proyectos audiovisuales, desde su concepción hasta su ejecución, integrando herramientas tecnológicas, creatividad narrativa y visión de negocio.