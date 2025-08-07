Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

Listin Diario El Lístin diario
Suscribete
La Vida

mujeres que inspiran 

María Luisa Asilis: una educadora con profundo compromiso por enseñar

La catedrática ganó en la categoría ‘Educación’, en la gala de el premio ‘Mujeres que Inspiran’.

La galardonada mientras recibía su estatuilla de manos de Miguel Franjul y de la periodista Wendy Santana.

La galardonada mientras recibía su estatuilla de manos de Miguel Franjul y de la periodista Wendy Santana.Fuente externa

Avatar del Listín Diario
Listín DiarioSanto Domingo, RD

Nació en San Francisco de Macorís y desde muy joven hizo notable su devoción por la familia y su inclinación a los estudios.

Posee una sólida formación académica y una amplia trayectoria en el campo de la contabilidad, la administración de empresas, la comunicación corporativa y la responsabilidad social corporativa.

En la pasada entrega del Premio ‘Mujeres que Inspiran’, María Luisa Asilis de Matos, subió las escalinatas del Teatro de Casa San Pablo, para apoderarse del escenario y decirle a los presentes lo orgullosa que ella se sentía de ser mujer, educadora y de trabajar como lo ha hecho hasta ahora, sin descanso, por lo que le apasiona: enseñar.

Es egresada de la Pontificia Universidad Nordestana, donde obtuvo el título de Licenciada en Contabilidad. Además de su título de grado, María Luisa ha destacado por su dedicación a la educación superior, habiendo cursado un postgrado en Pedagogía Universitaria en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm,), donde también se desempeña como docente en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales.

Este premio lo comparto con miles de mujeres que día a día luchan sus trincheras silentes, pero lo hacen siendo inspiración para sus familias, para la sociedad, para sus amigos, para sus trabajos”, dijo mientras recibía de manos del periodista y director del Listín Diario Miguel Franjul y de la periodista Wendy Santana su estatuilla que la acreditó como ganadora, dejando atrás unos 250 perfiles que este año se postularon para el galardón que produce Elka Núñez e ideado por la periodista y comunicadora Emelyn Baldera.

María Luisa Asilis

María Luisa AsilisFuente externa

Su búsqueda constante de conocimiento la llevó a obtener maestrías en Administración de Empresas y Comunicación Corporativa en la Pucmm, esta última con titulación dual de la Universidad EAE en Barcelona, España. Además, complementó su formación con una maestría en Responsabilidad Social Corporativa y Sostenibilidad, realizada en colaboración con la Universidad Politécnica de Valencia (UPC).

La educación para ella significa “crear caminos, que hay un horizonte, un norte y hay un trayecto y que además se necesita un acompañamiento”.

Ella ha dedicado más de tres décadas al conocimiento y la transformación social a través de la educación, sin dudas una mujer cuya trayectoria es una inspiración para las nuevas generaciones.

Su trayectoria

Su experiencia en áreas claves como la gestión cultural, el patrimonio y el turismo sostenible, respaldados por su formación académica en estudios de postgrado por la Fundación Ortega y Gasset de Argentina, sumado a su experiencia laboral, la convierten en una profesional sobresaliente en el campo de la sostenibilidad y la gestión cultural en la República Dominicana.

En el ámbito laboral, ha acumulado más de dos décadas de experiencia en posiciones gerenciales, demostrando su compromiso y liderazgo. Desde el 2007 labora en el Centro León, donde actualmente ocupa el cargo de directora ejecutiva, y donde previamente se desempeñó como gerente de Comunicación y Mercadeo y gerente ejecutiva de Sostenibilidad.

Junto a su esposo, Manuel Matos, procreó tres hijos: Leticia, Luis Eduardo y Gabriela, a quienes ha inculcado el valor del conocimiento, la empatía y la resiliencia. María Luisa no es solo una persona comprometida y visionaria, sino que proyecta esperanza en todo su caminar.

Tags relacionados