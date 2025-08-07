María Luisa Asilis: una educadora con profundo compromiso por enseñar

Nació en San Francisco de Macorís y desde muy joven hizo notable su devoción por la familia y su inclinación a los estudios.

Posee una sólida formación académica y una amplia trayectoria en el campo de la contabilidad, la administración de empresas, la comunicación corporativa y la responsabilidad social corporativa.

En la pasada entrega del Premio ‘Mujeres que Inspiran’, María Luisa Asilis de Matos, subió las escalinatas del Teatro de Casa San Pablo, para apoderarse del escenario y decirle a los presentes lo orgullosa que ella se sentía de ser mujer, educadora y de trabajar como lo ha hecho hasta ahora, sin descanso, por lo que le apasiona: enseñar.

Es egresada de la Pontificia Universidad Nordestana, donde obtuvo el título de Licenciada en Contabilidad. Además de su título de grado, María Luisa ha destacado por su dedicación a la educación superior, habiendo cursado un postgrado en Pedagogía Universitaria en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm,), donde también se desempeña como docente en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales.

“Este premio lo comparto con miles de mujeres que día a día luchan sus trincheras silentes, pero lo hacen siendo inspiración para sus familias, para la sociedad, para sus amigos, para sus trabajos”, dijo mientras recibía de manos del periodista y director del Listín Diario Miguel Franjul y de la periodista Wendy Santana su estatuilla que la acreditó como ganadora, dejando atrás unos 250 perfiles que este año se postularon para el galardón que produce Elka Núñez e ideado por la periodista y comunicadora Emelyn Baldera.

María Luisa AsilisFuente externa

Su búsqueda constante de conocimiento la llevó a obtener maestrías en Administración de Empresas y Comunicación Corporativa en la Pucmm, esta última con titulación dual de la Universidad EAE en Barcelona, España. Además, complementó su formación con una maestría en Responsabilidad Social Corporativa y Sostenibilidad, realizada en colaboración con la Universidad Politécnica de Valencia (UPC).

La educación para ella significa “crear caminos, que hay un horizonte, un norte y hay un trayecto y que además se necesita un acompañamiento”.

Ella ha dedicado más de tres décadas al conocimiento y la transformación social a través de la educación, sin dudas una mujer cuya trayectoria es una inspiración para las nuevas generaciones.

Su trayectoria

Su experiencia en áreas claves como la gestión cultural, el patrimonio y el turismo sostenible, respaldados por su formación académica en estudios de postgrado por la Fundación Ortega y Gasset de Argentina, sumado a su experiencia laboral, la convierten en una profesional sobresaliente en el campo de la sostenibilidad y la gestión cultural en la República Dominicana.

En el ámbito laboral, ha acumulado más de dos décadas de experiencia en posiciones gerenciales, demostrando su compromiso y liderazgo. Desde el 2007 labora en el Centro León, donde actualmente ocupa el cargo de directora ejecutiva, y donde previamente se desempeñó como gerente de Comunicación y Mercadeo y gerente ejecutiva de Sostenibilidad.

Junto a su esposo, Manuel Matos, procreó tres hijos: Leticia, Luis Eduardo y Gabriela, a quienes ha inculcado el valor del conocimiento, la empatía y la resiliencia. María Luisa no es solo una persona comprometida y visionaria, sino que proyecta esperanza en todo su caminar.